Největší téma světa technologií pro tento týden je jasné – boj amerického prezidenta se sociálními sítěmi. A to není pěkné téma. Trump nechce omezit vliv sociálních sítí a způsob, jakým rozdělují společnost, naopak. Chce si dupnout, aby mohl dál lhát a štvát své odpůrce bez jakékoliv zodpovědnosti za následky. V tom je vlastně s Facebookem zajedno.

Shodou okolností totiž ve stejný týden, kdy si Twitter dovolil zkorigovat prohlášení pana Trumpa, vyšlo najevo, že Facebook se stal žumpou záměrně a s vědomím svého zakladatele. The Wall Street Journal získal přístup k interní prezentaci, která upozorňuje na to, že algoritmy pohánějící celý Facebook v zájmu udržet pozornost uživatelů zobrazují stále kontroverznější a vyhraněnější obsah.

Mark Zuckerberg dokonce veřejně vyjádřil obavy z toho, že jeho sociální síť může lidi rozdělovat, ale nové materiály získané z Facebooku ukazují, že pod jeho vedením firma základní výzkum do psychologie sociálních sítí ukončila a jeho závěry o ohrožení stability lidské společnosti nechala bez reakce. Jedním z důvodů byla podle WSJ obava, že by případné změny více postihly konzervativní uživatele, Facebook přitom čelil krtice ze strany amerických republikánů.

Facebook už několikrát vyvolal podezření, že svá pravidla pro chování uživatelů nebo reklamu na sociálních sítích upravuje podle požadavků amerického prezidenta. Nástroje pro omezování šíření příspěvků navržená týmy inženýrů a datových analytiků musí schválit viceprezident pro vztahy s veřejnou správou Joe Kaplan a tým externí komunikace.

Tomuto pravidlu se údajně uvnitř Facebooku říká "snězte si zeleninu", což je označení pro něco nepříjemného, leč důležitého pro další rozvoj. Pro Facebook, jako akciovou společnost a komerční firmu obecně, je růst zisku nejdůležitější metrikou. Snaha o regulaci ze strany amerického Kongresu nebo Evropské komise přichází pozdě a zatím nemá potřebné zuby. V americkém případě navíc regulace v podání Trumpa znamená jen více prostoru pro šíření lží a fám.

Podle lidí znalejších problematiky a amerického práva je Trumpův příkaz vydaný federálním agenturám jen velké gesto, které narazí na omezené pravomoci jednotlivých organizací a na americký soudní systém, jako jiné předchozí pokusy Trumpa prosadit své nápady navzdory politické opozici. Ono to ale může stačit. Když se vede volební kampaň, gesta jsou důležitá. Ale číst příkaz v původním znění je i tak docela děsivé.

Ale dost politiky, naštěstí máme i normálnější zprávy. A nebo ne. Původní text o tom, jak Google plánuje odhalit Android 11 veřejnosti a spustit betatestování, si můžeme strčit za klobouk. Google k této události chystal on-line přenos s názvem #Android11: The Beta Launch Show na YouTube na středu 3. června v 17:00 našeho času. Ale sotva jsme rozeslali newsletter mailem, přišla zpráva opačná. Kvůli nepokojům v Minneapolis, které se rozšířily i do dalších měst, Google zase plány na on-line představení Android 11 zrušil.

Moc velké změny se od Androidu 11 stejně nečekají. Z toho nejvýraznějšího "čistý" Android nabídne například možnost povolit přístup k datům nebo poloze jednorázově, zatímco nyní to lze buď povolit zcela, pouze, když je aplikace aktivní, nebo vůbec. Android 11 umožní také nastavit časové rozmezí, kdy má být aktivní tmavý režim, což už spousta telefonů umí nyní. Ani lepší podpora skládacích obrazovek asi nebude masový hit. Užitečně vypadá služba rychlého sdílení souborů, kterou už má třeba Huawei nebo Samsung, kromě Applu, který byl inspirací pro všechny. Prostě jsme ve stavu, kdy jsou operační systémy příliš dospělé na dramatická zlepšení.

Na cestě je ještě rychlejší Wi-Fi. Je vlastně smutné, že se v označování Wi-Fi děje podobný binec, jako u USB, ale Wi-Fi 6e, které přichází ani ne rok po Wi-Fi 6, slibuje skutečné zrychlení, a to o desítky procent. Jak to dokáže? Bude vysílat na jiných frekvencích. Zatímco Wi-FI 6 přineslo jen drobné změny protokolu, Wi-Fi 6e pracuje s přenosy v pásmu 6GHz. Ano, taky si myslíme, že Wi-Fi 6 by se nemělo jmenovat Wi-FI 6, když neumí 6GHz, ale my ty názvy nevymýšlíme.

Každopádně po schválení standardu máme další milník – Qualcomm začal vyrábět čipy s podporou Wi-Fi 6e, takže do konce roku by mohla přijít první zařízení. Má to ale háček. V USA už 6GHz pásmo uvolnili, v EU se na tom teprve pracuje. Zlí jazykové ale tvrdí, že někteří malí poskytovatelé bezdrátového internetu už to vzduchem v pásmu 6GHz posílají. To ale berte jako fámu, nikoho nestíhejte.

AMD má více než půlku trhu s výkonnými procesory*. Hezký soundbite od AMD má za hvězdičkou pokračování, že jde o výsledek "u mnoha velkých prodejců". To, že je AMD na koni, je ale nesporné, posilování na úkor Intelu už probíhá 30 měsíců v kuse a jen tak asi neskončí. Intel sice získal zpět korunu pro výrobce nejvýkonnějšího desktopového čipu v podobě Core i9 10900K, ale jen o fous. AMD si drží korunu vítěze v poměru ceny a výkonu, navíc se mu začalo dařit u notebooků. A tma je také levnější, což při tlaku na nižší ceny znamená další posilování pozice na úkor dominantního Intelu. A to je dobře, protože pod tlakem Intel snižuje ceny a zároveň se snaží vylepšovat produkty. Konkurence je dobrá.

Z naší zahrádky odemykáme text, který uvádí do kontextu marketingovou kampaň dodavatelů 5G technologií. Pálení 5G základnových stanic je pitomost, na tom se s nimi shodneme, ale velké sliby revolučního ovládání robotů na operačních sálech a výrobních podniků stovkami zařízeními se SIM kartami je jen vlhký sen operátorů. 5G prostě jen navýší kapacitu sítí, jako to udělalo LTE. A aby to fungovalo, potřebujeme optiku. Optika je důležitá, ne označení mobilních sítí.

Po úspěšném testu nejlevnější 4K televize od Samsungu jsme provedli opačný experiment, podívali jsme se na tu nejdražší. Výsledek přinesl částečně očekávané výsledky, ale pozitivnější, než by se dalo čekat. Dražší televize prostě jsou jasně lepší, i když ty základní odvádějí mnohem lepší práci, než by se za ty nízké částky slušelo.

Nakonec ještě něco ke zmatkům kolem počítačových standardů. USB je asi nejhorší věc, kterou byste měli někomu vysvětlovat. Univerzální komunikační rozhraní je totiž všechno, jen ne univerzální a jednotné. Je to zmatek, a tak jsme ani nemohli naplno otestovat jeden z nejrychlejších externích disků na světě.