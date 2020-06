Tenhle týden jasně patří Applu. Není to jen tím, že v Cupertinu vyprodukovali na zahájení čistě on-line vývojářské konference skvělou show natočenou primárně iPhony. Apple jednoduše ve srovnání s Microsoftem a jeho konferencí Build představil tolik velkých změn a novinek, že se o tom bude mluvit ještě dlouho.

Nové verze všech operačních systémů samozřejmě nepřekvapily, ani to, že se stejně jako v předchozích letech zase sblížila podoba a funkce Androidu a iOS. Začátek loučení s Intelem, to už je jiná… Nevíme zatím například, jak to bude s Windows na Macu. Tedy… asi ne moc dobře, Bootcamp na ARM těžko umožní spuštění Windows pro jinou procesorovou architekturu. Apple i nadále umožní spouštění Windows místo MacOS na počítačích s procesory Intel, ale tím to hasne. Na "Apple křemíku" s architekturou ARM bude muset stačit vzdálený přístup nebo virtualizace. Moc uživatelů to ale nejspíš trápit nebude. Už dlouho se ukazuje, že operační systém není tak důležitý jako aplikace a služby, přičemž nejdůležitější aplikací je webový prohlížeč.