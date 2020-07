První prázdninový týden je tady a s ním… zatím nepřichází nuda. Zpoždění způsobené koronavirem se projevuje v tom, že firmy chystají velká oznámení i na červenec, ale to není to hlavní. Do července se přelila vlna protestů proti rasismu a korporátní podpoře rozdělování společnosti. To by asi nebylo téma pro technologický newsletter, kdyby se ovšem netýkalo technologií.