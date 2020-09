Tak to byl týden! Novinková jízda pokračovala a děly se věci, ze kterých šla hlava kolem. Tak například je tohle údajně můj už stý newsletter. Hlavně ale snad po dvou týdnech napínání, s obrázky vypnutých zařízení v rukou recenzentů, konečně padlo embargo na hodnocení prvního telefonu od Microsoftu po spoustě let. Než se dostaneme ke shrnutí názorů vybraných novinářů a influencerů, musíme uvést na pravou míru jeden oblíbený omyl. Surface Duo není první telefon s Androidem, který Microsoft pustil do světa.