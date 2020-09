Mohl to být velmi hravý týden s vůní jablek, ale nepovedlo se. První věc, které se musíme věnovat, je nemilá, ale důležitá. Pokud tento newsletter znechuceně zavřete, omlouvám se, příště to třeba bude lepší. Na jaře jsem psal o aplikaci eRouška, a o tom, že to není krok správným směrem. Chytrá karanténa nefungovala, protože hygiena funguje jak za krále Klacka. Situace se mezitím výrazně zhoršila, a tak je potřeba něco udělat. Nošení ústenky je věc, kterou rozumný člověk dělá automaticky. Nyní je k dispozici ještě nová rouška elektronická, která už funguje lépe. Využívá totiž technologie, které vyvinul Apple a Google a které nepracují s žádnými osobními údaji.