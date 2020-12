V pátek se všechno zavře, pošta už teď nestíhá, ale dostat jen kód na stažení Cyberpunku 2077 nebo přístup ke Game Passu není totéž jako rozbalit krabičku a v ní najít něco hmatatelného. Podle vědců děti oceňují více fyzické dary než zážitky, jako je letos třeba nedosažitelný výlet do Londýna. Primární pudy nicméně fungují i u dospělých. Lidé chtějí vlastnit.

Většina dárků by už měla být dávno doma, během posledního měsíce jsme nabídli více než stovku různých tipů, z toho kolem sedmdesáti v jediném textu. Nyní je čas na drobnosti, které se ještě vejdou DPD do auta a messengerům do batohu.