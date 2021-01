Největší technologická akce roku je za námi, ale jako by se nekonala. O veletrhu CES jsme psali s předstihem i v jeho průběhu, protože Asociace výrobců spotřební elektroniky svou tradiční akci v 52. ročníku nezrušila. Podobně jako Apple, Google či Microsoft celý veletrh a konferenční program přesunula na web. A mohlo to dopadnout hůř.

Podle pořadatelů se virtuálního veletrhu zúčastnilo 2000 firem, třetina z nich byly start-upy. Proti poslednímu skutečnému CES bylo vystavovatelů méně než polovina a také se představilo o 20 tisíc novinek méně. Ale spíše odpadly hlavně stánky čínských regionálních továren, které hledaly zakázky, než že by ubylo inovací. Jen nebylo možné si je hned osahat. U velkých médií, zejména těch amerických, to firmy vyřešily lokálně, v Česku to zvládly například Asus a Samsung a vlastně i Xiaomi.