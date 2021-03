Akcie polského vývojáře her CD Projekt Red zažívají těžké časy. Oproti maximu na konci loňského srpna ztratily již 58,7 procenta. Jen za středu klesla hodnota cenných papírů firmy o 12,57 procenta na 190,5 zlotého, a to v reakci na zprávu investorům i fanouškům, která měla přinést pravý opak. CD Projekt Red uvedl, že se vzdal ambice napodobit se svou hrou Cyberpunk 2077 fenomenální úspěch titulu Grant Theft Auto Online americké firmy Rockstar Games. Polský podnik se v budoucnosti zaměří na vývoj více produktů najednou a na to, aby v nich možnost online hraní figurovala od prvního dne, kdy se nový titul dostane k hráčům.

Oznámení, jehož součástí je i slib zůstat u vývoje příběhových her, přišlo ve stejný den, kdy firma uvolnila druhou velkou aktualizaci kontroverzně přijatého Cyberpunku 2077. Titul je určený pro herní konzole Microsoftu (Xbox) a Sony (Playstation). Japonský koncern však kvůli technickým problémům vyřadil polskou hru z prodeje. Něco takového se přitom stalo vůbec poprvé v historii herních konzolí. Ani po třech měsících CD Projekt Red nedokázal Sony přesvědčit, že hru dostatečně vylepšil.