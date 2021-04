Tento týden patřil Applu. Samozřejmě, představil hezké nové produkty, ale to není to nejzajímavější. Tento týden se nad Applem i blýskalo. Proběhlo totiž senátní slyšení, které zvýšilo pravděpodobnost, že se Apple i Google dočkají sankcí za zneužívání dominantního postavení na trhu. Apple totiž na jedné straně vystupuje jako šampion svých zákazníků, ale na straně druhé to není úplně fér obchodní partner a i uživatele může nemile překvapit.

Než se ponoříme do obvinění ze strany konkurence, zaslouží si pozornost plán Applu rozšířit svůj reklamní byznys. Apple už nyní jako první výsledek vyhledávání v App Storu neukazuje ten nejužitečnější, to, co uživatel hledá, ale reklamu, kterou si platí konkurence toho, co uživatel vyhledává. Nyní Apple podle informací Tech Financial Times chystá přidat další lákavou placenou pozici, a to na seznamu doporučených aplikací.