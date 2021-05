Je to jen rok a půl, co se Microsoftu podařilo vyvolat nadšení mezi fanoušky a zaujmout i kritiky. V říjnu 2019 představil první telefon Microsoft od neslavného konce Windows Phone a Lumií koncept počítače se dvěma obrazovkami a nový operační systém Windows 10X. Nyní to vypadá, že představil jen mlhu a toužebná přání, zatímco ve světě klasických Windows se Microsoft vrátil k nehezkým praktikám z IT pravěku.