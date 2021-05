Už jste si koupili nový notebook? Je to aktuální trend. Za první tři měsíce roku se prodeje Aceru a Applu v podstatě zdvojnásobily a celý trh vyrostl o 81 procent. To je bezprecedentní výsledek, který zatím nepřinesl obvyklou reakci – razantní zvýšení cen.

Nové laptopy kupují koncoví uživatelé i firmy a podle odborníků se tak připravují na práci, která bude střídat home office a tradiční dojíždění do kanceláří, a reagovali i na požadavky online výuky. Počítá se s tím, že počítače po roční zkušenosti budou hrát ve výuce větší roli než dříve. V Evropě je návrat k počítačům o něco méně výrazný, ale meziroční růst o 44 procent je razantní i tak, zvlášť v soukromém sektoru – firmy koupily meziročně o třicet procent více počítačů, domácnosti o 66 procent.

Tak příznivé výsledky prodejců počítačů nikdo nečekal. Globální prodeje vyrostly za čtvrtletí ze 38 milionů na 68 milionů kusů, a jedinou firmou, která nevyrostla meziročně alespoň o osmdesát procent, byl Dell, což naznačuje větší zájem ze strany domácích uživatelů než korporátních klientů, kde je Dell nejsilnější. Acer a Apple zaznamenaly shodně 94% růst, což i nadále znamená čtvrté místo v globálním žebříčku pro Apple a páté pro Acer. Lenovo si s růstem o 84 % udrželo pozici jedničky a HP s růstem o 91 procent zůstalo druhé, Dell si i tak udržel třetí místo.

V Evropě nejvíce vyrostl Acer, o 90 procent, a vyměnil se s Asusem, který ze čtvrtého spadl na páté místo žebříčku. Ostatní firmy rostly výrazně méně. Jedničkou zůstalo HP s růstem o 41 %, druhé Lenovo prodalo o 38 procent více počítačů než před rokem a třetí Dell v Evropě meziročně vyrostl jen o 22 procent.

A víte, co také raketově roste? Prodeje herních notebooků. Je to logické – notebooky se tak dobře nehodí na těžbu kryptoměn, ale na hraní moderních her i na práci mají výkonu dost, a dají se koupit. Zatímco donedávna byly herní notebooky mnohem horší koupě než desktop, dnes je to minimálně srovnané, protože nedostatek grafických karet způsobený horečkou kolem etheru a dalších kryptoměn dostal ceny herních desktopů i o polovinu výš, než by odpovídalo doporučeným cenám. A samostatné grafické karty se koupit v podstatě nedají. Na test teď máme Legion od Lenova a potom luxusní pracovní stanici od Gigabyte, takže se na Techu bude na co těšit.

Hudba a hry

Mimochodem rostou i prodeje konzolí, ale to nikoho nepřekvapí. Sony prodává více než Microsoft, ale to je údajně způsobené hlavně dostupností čipů. Potvrzuje to situace v UK, kde se v dubnu prodalo více Xboxů, PlayStationy prostě fyzicky nebyly. O to drsnější je vidět všudypřítomné reklamy na prodej ovladačů Dualsense včetně dvou nových barev… Člověk by si je i rád koupil, ale bez PlayStation 5 to moc nedává smysl a Sony čeká, že nedostatek konzolí bude pokračovat do roku 2022 – a to už by mělo vyjít i pokračování Horizon Zero Dawn. Jedničkou v prodejích ale zůstává Nintendo Switch, kterému nově pomohla hra Pokémon Snap, a na který se chystá návrat postaviček Mii ve hře Miitopia.

Moc her, málo hudby? To se dá napravit. Ve chvíli, kdy jsem rozeslal předchozí newsletter, přišla zpráva, že bratři Sennheiserové prodali výrobu sluchátek švýcarské firmě Sonova, která vyrábí naslouchátka. Hodnota transakce je 200 milionů eur a prodej přišel ve chvíli, kdy všichni výrobci tradičního audia bojují proti hegemonii Applu a Samsungu, které ještě doplňuje Sonos s kategorií multiroom audia. A chvíli poté Sennheiser rozeslal tiskovou zprávu o audiofilských in-ear monitorech za 1300 eur. IE900 v Česku mají stát asi 33 tisíc korun mají hliníkové skořepiny a špičkový měnič s označením X3R s frekvenčním rozsahem 5 Hz až 48 kHZ, tak uvidíme, jestli dorazí na test. Nutné je ale počítat s tím, že jde o klasická sluchátka s kabely.

Nová sluchátka chystá i Apple, o vylepšené verzi sluchátek Airpods se mluví už dlouho, poslední fámy říkají, že Apple prostřednictvím tiskové zprávy příští týden představí nové Airpody, a zároveň přidá do nabídky Apple Music variantu s vyšší kvalitou zvuku s označením Hi-Fi, to aby předběhl Spotify, která má podobné plány. Popravdě řešeno, vyšší kvalita streamovaného zvuku je dobrá zpráva pro menšinu zájemců o streamování hudby, ale osobně se těším. A pokud se nepřidá i Google s YouTube Music… budu se muset vrátit ke Spotify.

Tenhle týden se představilo i několik telefonů – Realme 89 5G, Nokia X20 a dvojice telefonů Zenfone 8 a Zenfone 8 Flip od Asusu. Asus se od prvních dvou liší tím, že nabízí nejvýkonnější procesor pro mobily s Androidem, Snapdragon 888 a 8 GB RAM a OLED panel od Samsungu. Ceny rostou i u Asusu, ale Zenfone 8 se do konce května bude prodávat za 16 tisíc korun místo 18 490 Kč, což není tak zlé. A na test dorazil Poco F3, což je aktuálně velký kandidát na telefon s nejlepším poměrem ceny a výkonu.

Z naší zahrádky

Největší text tohoto týdne, alespoň co do množství informací, je srovnání on-line filmoték. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Dramox, Aerovod… vyzkoušel jsem všechno, vybral největší trháky a přišel s jednoduchým způsobem, jak z nabídky vytěžit maximum.

Druhý rozsáhlý text z Techu se věnuje problémům kolem Windows 10. Microsoft sice vytvořil funkční systém, který používá 1,3 miliardy lidí, ale za šest let předvedl minimum inovací, zato spoustu přešlapování na místě a kroků zpět. Jak je to vůbec možné?

Nakonec malá odemčená radost v podobě recenze knížky The Art of Creaks. Samotná videohra od Amanity je skvělá a pekelně umí potrápit mozek. Knížka pak ukazuje, jak hra vznikala, dává prostor si užít krásné ilustrace a vysvětluje pozadí herního světa.