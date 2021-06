Čeští fanoušci jedné z nejpopulárnějších historických strategií se po více než dvaceti letech konečně dočkali. Do hry Age of Empires 2, která od roku 1999 slouží v podstatě jako učebnicový příklad strategických her v reálném čase (real-time strategy neboli RTS), přibude hratelná česká civilizace. Tvůrci zatím k plánovanému srpnovém rozšíření Dawn of Dukes (Úsvit vévodů) neodhalili všechny podrobnosti, z doposud uveřejněných informací a obrázků je ale jasné, že se zpracování nového národa ponese převážně v duchu husitských válek.