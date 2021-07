Světový mobilní kongres. Tradiční místo, kde se představují nejlepší nové telefony a kde se na jednom místě dá podívat na gigabitové rychlosti mobilního internetu, plány mobilních operátorů a ještě si užít sušenou šunku. Takový mobilní kongres už druhý rok chybí. A to přitom MWC v Barceloně proběhlo, ještě než všichni vyrazili na prázdniny a dovolené.

Pokud jste si nevšimli, není se čemu divit. Nebylo moc o čem psát, snad jen o pokračování snah Qualcommu a výrobců mobilních telefonů tlačit sítě 5G jako spásu lidstva. A on ten marketing docela funguje. Díky přidání 5G čipu do iPhonů zaznamenal Apple u řady iPhone 12 druhý supercyklus v historii, kdy za sedm měsíců prodal sto milionů telefonů. Poprvé se to povedlo u iPhonu 6 a potom až teď, a to i díky tomu, že základní model dostal AMOLED obrazovku.