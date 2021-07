Hodinky Huawei a Honor se dokázaly na trhu prosadit naprosto sebevědomě, i když jim chybělo plné propojení s operačním systémem, jaké má k dispozici Google Wear nebo Watch OS od Applu. Hodinky a sluchátka také zůstaly posledním žádaným zbožím v nabídce Huaweie poté, co na firmu padly americké sankce.

Nová generace hodinek Huawei Watch není jen fitness produkt, je to ztělesněný vzdor. Huawei i přes všechna omezení dostal na trh hodinky, které v základních parametrech válcují slovutnou konkurenci. Nejsilnější stránkou hodinek je to, kolik toho zvládnou a jak dlouho to vydrží na jedno nabití. A chlubit se mohou i titanovým pouzdrem.