7.1.2018 22:25 | Moderní prodej i bydlení podle T-Mobile

Magentový operátor v Las Vegas přímo na hlavním bulváru otevřel minulý týden značkovou prodejnu, ve které se o zákazníka starají jako o rockovou hvězdu. Přivítání s úsměvy a potleskem, jako první dotaz, zda si dáte vodu nebo něco jiného k pití, a teprve potom dotaz, jak vám dnes mohou pomoci. Mluvíme samozřejmě o americkém T-Mobilu.

Nová prodejna funguje bez klasických pokladen, prodej probíhá přes tablety. Americkou SIM se 2 GB LTE a následně neomezenými pomalejšími daty, neomezeným voláním po USA a neomezenými SMS i do Česka jsem měl za 30 dolarů v telefonu během pěti minut. A bez lokální SIM se CES nedá dělat.

Samotný obchod nenabízí jen telefony a telefonní služby, ale i výbavu pro chytrou domácnost, kterou v druhém patře firma prakticky demonstruje. Takhle by to nějak mělo vypadat. V Česku je k tomu zatím nejblíže Alza, operátoři se ale mají ještě co učit. A to po nich nechceme potlesk, stačily by solidní ceny služeb.