Turris Omnia je unikátní router. Správce české národní internetové domény vytvořil zařízení, které je extrémně výkonné a zároveň má jako prioritu bezpečnost sítě. Díky sběru dat od uživatelů a pastem pro případné útočníky dokáže rychle odhalit nové hrozby a zabezpečit před nimi všechny zákazníky. Omnia má i jeden citelný nedostatek – pro většinu lidí je příliš drahá, a to se brzy změní.

Pod heslem „Router, který si sestavíte jako obložený chleba“ se představil Turris MOX. Menší a hlavně citelně levnější alternativa k luxusní Omnii. MOX je zajímavý i technicky – jde totiž o modulární systém, který má několik variant, aby zákazníci neplatili za něco, co nevyužijí. Základní verze tak nabídne jen minimum potřebné pro běh domácí sítě, ale může se funkcemi vyrovnat i Omnii. V nabídce bude modul se čtveřicí ethernetových portů, karta s rychlejší Wi-Fi a možnost připojení přímo k optické síti. Software by měl být shodný s tím, který používá Omnia.

Podle Patricka Zandla, projektového manažera Turrisu, pracoval na vývoji modulárního MOXu tým 25 lidí více než rok. Nyní je Turris MOX připravený na zahájení výroby, ale má to háček. Stejně jako u Omnie si chce CZ.NIC ověřit zájem zákazníků kampaní na serveru Indiegogo a na první routery bude nutné několik měsíců počkat. Cenu různých variant CZ.NIC nezveřejnil, ale měla by být výrazně nižší než u Omnie.

První náznak cen ukazuje „utajená“ akce pro majitele Turrisů Omnia. Ti si mohou s předstihem objednat Turris MOX ve verzi „přístupový bod“, který umožní zvýšit dosah Wi-Fi z Omnie. Jeho cena je v přepočtu 1750 korun s DPH (ceny na Indiegogo jsou v USD). Podle informací serveru Lupa.cz by jednotlivé moduly měly stát srovnatelnou částku jako populární mikropočítače Raspberry Pi.

Cena Turrisu MOX se čtyřmi ethernetovými porty by se mohla podle našeho odhadu pohybovat kolem čtyř tisíc korun, což je o tři tisíce méně, než za kolik se prodává Turris Omnia. Ke snížení ceny přispívá zejména použití moderního, ale méně výkonného procesoru, menší kapacita operační paměti a plastové tělo zařízení.

Ve vtipném videu ke kampani na Indiegogo, ve které se router prezentuje jako sendvič s „okurkami zdarma“, nevypadá Turris MOX nejlépe. Místo finální podoby zařízení ukazuje CZ.NIC prototyp zapouzdření vytištěný na 3D tiskárně. Finální produkt bude mít tělo z lisovaného plastu.

Oficiální představení Turrisu MOX proběhne 4. dubna na již oznámené tiskové konferenci. K uživatelům by se routery měli dostat v průběhu října, to je ale bez záruky. Původní Omnia nabrala asi 4 měsíce zpoždění kvůli opožděným dodávkám součástek i složitému balení routerů. Zkušenosti z první kampaně by ale měly pomoci k tomu, aby se podobná situace neopakovala.