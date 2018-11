Stará programátorská moudrost praví, že hardware je ta část počítače, do níž můžete kopnout, pokud se porouchá. Toto přísloví už ale neplatí stoprocentně, a to má obrovské důsledky. Na jedné straně je mizení hranice mezi hardwarem a softwarem pozitivní, protože rozšiřuje možnosti využití počítačových čipů. Na straně druhé to znamená změnu celého vnímání počítačové bezpečnosti.

Během posledního roku se do středu pozornosti dostaly problémy dříve nevídané – přibývá „chyb v procesorech“, a nejde přitom o skoro legrační chyby, jakou byla možnost vzniku chyby při výpočtech s plovoucí desetinou čárkou u raných modelů procesorů Intel Pentium. Jde o bezpečnostní chyby a nedopatření a nedá se hovořit o izolovaných případech. S kritickými bezpečnostními problémy se potýkají všichni.

Například nové procesory Ryzen od AMD postihuje hned čtveřice bezpečnostních chyb Ryzenfall, Fallout, Chimera a Masterkey. Intel zase před nedávnem postihly katastrofy jménem Meltdown, Foreshadow, TLBleed a nejnověji PortSmash. A chyba nazvaná Spectre zasáhla většinu dnes používaných procesorů bez rozdílu výrobce či architektury, včetně čipů ARM, používaných v mobilech či tabletech, ale také v pračkách nebo televizorech.