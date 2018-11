Kolega Ota Schön, takto editor rubriky Tech, je velmi vstřícný člověk. Když jsem se ho před dvěma týdny ptal, jaký mobilní telefon by mi doporučil, když jich většinu na vlastní kůži vyzkoušel, tak mi velmi trpělivě odpovídal a radil, ačkoli mu muselo být už po první hodině jasné, že to se mnou nebude tak jednoduché.

Ne snad že bych měl spoustu specifických požadavků, to vůbec ne. Naopak. Mé požadavky byly velmi skromné a bylo jich jen pár. A právě to se ukázalo jako kámen úrazu. Kdybych si navymýšlel nějaké extrabuřty, byl by pro mne na trhu jeden jediný telefon a doporučení by znělo: “Kup si tenhle!” Jenže já právě nechtěl nic speciálního. Já jen přemýšlel o tom, že nahradím svůj současný telefon, tři roky starý model.

Nejsem z těch, co musí mít nový model každý rok. Jsem usedlý muž ve středních letech, takže v tom poměrně konzervativní – dokud věc funguje, používám ji. Když nefunguje, nebo mě začne štvát, koupím něco jiného.

Jenže můj telefon mě začal štvát hned několika věcmi. Zaprvé: výdrž baterie. Ani s novou to není o moc lepší. Ráno vytáhnu telefon z nabíječky a v pět už kňourá, že má jen 15 %. Proč, když většinu dne nedělá nic energeticky náročného, nepouští video, nehraje, jen přijímá maily a slouží jako komunikační nástroj?

Na to druhé jsem přišel před nedávnem. Potřeboval jsem poslat odpověď na mail, a aplikace mi oznámila, že mail nelze odeslat, protože můj telefon používá zastaralé zabezpečení. Podíval jsem se, kde že je tedy ta aktualizace s novým zabezpečením… Tušíte správně, nebyla. Výrobce prostě na tři roky starý model nakašlal.

Neštvou mě věci, které něco neudělají, ale štvou mě věci, na které se spoléháte, že něco dělají, a ony to jednoho dne dělat přestanou, ideálně když stojíte kdesi v lesi, a nutně potřebujete ono něco udělat. Takže padlo rozhodnutí, že si příležitostně koupím nový telefon. Po třech hodinách, kdy jsem srovnával parametry, jsem se nedozvěděl vlastně nic užitečného. Takže jsem oslovil kolegu Otu a poprosil ho o radu.

“Oto, chci vlastně jen standardní sadu funkcí. Na telefonu nehraju hry, neposlouchám muziku, video si pustím jednou za čas, denně používám jen navigaci a často internetové bankovnictví. Vlastně chci jen aby to mělo slušný displej, slušný foťák, slušnou výdrž a nestálo to ranec.”