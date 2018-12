Třetí pravidlo pro používání sociálních sítí zní: “Nikdy nepiš, jakou značku a jaký model telefonu si hodláš koupit, pokud nechceš mít do večera pod příspěvkem dvacet komentářů, podle kterých si dané zařízení může pořídit leda idiot!” Stejné pravidlo platí i pro počítače, grafické karty, tabletu, hodinek nebo nedej bože auta.

Proto jsem v minulé glose o výběru telefonu nezmínil, mezi jakými modely jsem vybíral. Sice jsem byl podobných názorů ušetřen, zato se mi i tak dostalo několika rad, které bych mohl shrnout pod jednotící slogan: “Si tam nahraj novější neoficiální verzi systému!”

Cílem takového zásahu má být lepší funkce zařízení, vyšší bezpečnost nebo prosté vědomí, že člověk získá nejnovější možný systém a bezpečnostní záplaty. Když ale člověk popátrá víc, zjistí, že ona zmíněná neoficiální verze “je skvělá, je boží, je úžasná, všechno krásně běhá, naprosto bez problémů, jen je tam pár drobností… občas se odpojí Wi-Fi, bluetooth se sem tam sekne, ale za to můžou výrobci, že se nedrží standardů a nezveřejňují ovladače!”

Já vám nevím, ale asi mám na tyhle věci smůlu nebo co. Taky jsem to dřív dělával, taky jsem nahrával a přehrával různé verze softwaru, měnil procesory a záplatoval knihovny, ale když se tak ohlížím zpátky, tak to žádná hitparáda pozitivních zkušeností nebyla.

Kdysi jsem do svého smartfonu – tedy tehdy se tomu ještě neříkalo smartfon, ale palmtop, dokonce v recenzi, kterou jsem z roku 2007 dohledal, se o tom stroji píše jako o “zařízení” - nahrál novou neoficiální verzi firmware. Vyzkoušel jsem si, že jsem nepřišel o kontakty, telefon telefonoval, a tak jsem šel spát. Druhý den, co čert nechtěl, mi hořelo auto.