Vymýšlet typy na dárky se dá různým způsobem a nejsnazší a zároveň nejtěžší to je, když obdarovaného dobře znáte. Obecná doporučení nebudou nikdy tak citlivá, osobní. Nezřídka je znát, že se do výběru dostalo to, co je na trhu nové, drahé, luxusní... U elektronických dárků pro muže, když je člověk mužského pohlaví, se dá ale vybírat jednoduše. Co by měl Ježíšek přinést mně, popřípadě co už přinesl, a co udělalo největší radost?

Takový výběr není objektivní, nebere v potaz tržní podíly ani inzertní objemy. Hraje v něm roli osobní zkušenost a preference. Čtenáři Hospodářských novin a IHNEDu ale ví, do čeho se mnou jdou. Takže do toho.

Inteligence na ruce

Něco chytrého na zápěstí doporučuji k Vánocům už léta. Fitness náramky a chytré hodinky nejsou jen technologická hračka. Je to šperk, nástroj, zdroj motivace a pro někoho i jistota voňavé kávy nebo čerstvého smoothie po ranním běhu – bez telefonu a peněženky. Letos v kategorii chytrých hodinek a fitness zařízení vidím jasného vítěze. Apple sice má své Apple Watch, kterým letos přidal zajímavé funkce, ale neodstranil jejich největší nedostatky – slabou výdrž baterie a absenci stálého ukazatele času, což jsou propojené nádoby. Hrdinou seznamu dárků pro muže jsou proto hodinky Galaxy Watch od Samsungu.

Proč? Díky dvěma hlavním věcem – skvělému ovládání s otočnou lunetou, které nemá na trhu konkurenci, a skvělé výdrži. V úspornějším režimu vydrží pět dní, při mém používání nabíjím jednou za tři dny, hodinky ale neustále ukazují, kolik je hodin. Je jedno, jak spolehlivé je probuzení Apple Watch nebo Fitbitu Charge 3 při pohybu rukou k očím, hodinky prostě mají ukazovat čas stále. Samozřejmě můžete nesouhlasit, ale to je asi tak všechno.

Na Galaxy Watch je zajímavá ještě jedna epizodická zkušenost – jejich design i nastavená cena (začíná na 7490 Kč) nejspíše stojí za tím, že je často vidím mezi lidmi. Tak často je vidět maximálně ještě některý z levných MiBandů od Xiaomi. Xioami ostatně zůstává nejlepší volbou, pokud chcete fitness náramek, který více méně jen měří kroky. Stojí pár stovek, a hodně vydrží – na baterku i fyzicky. Druhou generaci ještě nezničily ani moje děti.