Vybrat nejlepší televizi, mobilní telefon, dokonce i notebook, není tak těžké. Objektivní parametry se doplní o zkušenosti z používání, porovnání s konkurencí a je to. Zkusit stejný přístup uplatnit při výběru dárků pro dívky a ženy je cesta do maléru. A nemá to co dělat se sexismem. Naopak, složitější výběr je prostým důsledkem toho, že na správném výběru člověku záleží.

Dávno už přitom neplatí, že technologické dárky "nejsou pro ženy". Vždycky záleží na konkrétním člověku a stejně jako bibliofil neocení čtečku elektronických knih v mobilu, neocení milovnice hudby herní sluchátka, ale dá přednost nějakým elegantnějším, ideálně za předpokladu, že budou dobře hrát.

Podle amerických průzkumů se přání žen a mužů ohledně technologických dárků příliš neliší. Sázkou na jistotu tak jsou klasické "velké" dárky – televizory, notebooky a smartphony, které by si přála dostat k Vánocům většina.

Podle osobní zkušenosti a záplavy dotazů na to, jaký telefon vybrat pro manželku či přítelkyni, to vypadá, že v českém prostředí mobily výrazně vedou nad velkými obrazovkami. Mobil člověk používá mnohem více než televizi, ta je spíš rodinný dárek. Jako nejlepší dárkový telefon pro ženy letos vidím Samsung Galaxy S9 ve fialové barvě. Je to trochu odlišné od nejlepších telefonů pro muže a možná je to sexistické, ale epizodická zkušenost říká, že ženy mají menší ruce a kompaktní S9 jim sedí více než Note 9 nebo Huawei Mate 20 Pro.

Samsungu se navíc povedlo vybrat skutečně pěknou a vlastně originální barvu, u konkurence jsem podobný odstín, který by byl typicky ženský a přitom zůstal decentní, nenašel. Dobře vypadají i ostatní varianty Galaxy S9, tedy obyčejná černá nebo světle modrá. Samsung navíc získal nad srovnatelnou konkurencí v podobě Huawei P20 Pro nebo HTC U12+ v ceně – na víkend 14.-16. prosince totiž přichystal slevovou akci, kterou oznámil ve čtvrtek odpoledne – Galaxy S9 tak vyjde na 15 tisíc korun. Až se ceny zase srovnají, bude to mít konkurence lehčí, ale pořád bude větší do ruky.