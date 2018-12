Nakoupit dárky na poslední chvíli není známka nejlepšího plánování, ale může se stát, že se nějaký dárek zpozdí nebo že dávno koupený poklad někde zapadl. Na pořízení náhrady je ještě čas. Ještě na štědrý den bude otevřená spousta obchodů včetně výdejních míst Alzy nebo Mallu, otevřeno bude mít i Datart nebo Electroworld, a podle loňských zkušeností tam bude pravděpodobně skoro prázdno, takže nebude moc vadit, když v poledne zavřou.

I po zavírací době obchodů samozřejmě jde objednat a doručit tunu dárků, tedy spoustu – elektronické poukázky a digitální zboží je jinak beztížné a obejde se bez kurýrů. My jsme vybrali to nejlepší, co pro své blízké můžete pořídit i s minimem zbývajícího času. Při objednávkách o posledním adventním víkendu jen dávejte pozor na dostupnost vybraného zboží, aby stačilo dorazit tam, kde ho budete vyzvedávat.

Tipy na hmatatelné dárky

Na poslední chvíli lze koupit cokoliv z dřívějších přehledů, ve kterých jsou věci ověřené našimi redakčními testy nebo jinou formou osobní zkušenosti. Málo jsme v nich ale mysleli na děti a to je snadné napravit. Vedle telefonu, který udělá dnes dětem možná největší radost, jsou skvělým dárkem hry a herní konzole. S nimi je dobré dětem dopřát i pevná pravidla pro jejich používání, ideálně s paragrafem, který hovoří o společném hraní s rodiči.

V segmentu her vhodných pro celou rodinu má unikátní pozici Nintendo se svým systémem kartonových hříček Labo. Z papíru se během pár desítek minut s pomocí návodu lepšího, než jaké je u nábytku z IKEA, stanou herní ovladače. Na trhu jsou už tři stavebnice vybavené odpovídajícím softwarem. Spíše pro holky a menší děti je určený takzvaný Variety Kit, ve kterém je třeba malé piáno, domeček nebo rybářský prut, u nás doma nejúspěšnější z tohoto balíčku. Fyzicky největší variantou je robotický oblek z kartonu, který děti promění v obří roboty ve videohře. Nejnovější verzí Nintenda Labo je Vehicle Kit, která obsahuje volant, knipl a speciální ovladač pro ponorku.

Video Video Herní tip: Nintendo Labo vytvoří z kartonu rybářský ráj i kapelu pro Arianu Grande