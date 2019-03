Bývaly doby, a jako starý geek to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, kdy bylo Československo národem kutilů z nouze. Pokud si pamatujete na český film Kulový blesk, tak si jistě vzpomínáte na postavu, kterou ztvárnil Ladislav Smoljak. Domácí kutil a vynálezce, co si do svého vozu vyrobil a nainstaloval jakýsi protoairbag, u domu měl plašič ptáků a slivovici mu vozil "expres z Vizovic".

Pod vrstvou nostalgických vzpomínek pak trochu zaniká, že kromě lidí, kteří tvořili z ryzí radosti, byla i obrovská skupina lidí, kteří tvořili z nedostatku. Můj děda například oplýval elektrickou sekačkou na trávu, zkonstruovanou z nějakého svařovaného profilu, dvou koleček a motoru ze staré pračky. Myslím, že kdyby měl poblíž Mountfield, jel by tam a koupil by si normální sekačku, místo toho, aby bůhvíkde sháněl materiál a stavěl si sekačku doma. Jenže holt – byla taková doba.

Po změně režimu to vypadalo, že bastlíři a kutilové "z nedostatku" vymizí. Ale oni nezmizeli úplně, jejich místo zabrali kutilové "model Receptář" – pan Václav z Bohumína předvedl mobilní holubník, postavený z PET lahví, zatímco paní Alena ukazovala pletací jehlice z hřebíků krováků. Ne, že by holubník nebo pletací jehlice už nebyly k sehnání. To, co autory těchto konstrukcí pohánělo byl pocit, že si věc denní potřeby udělají sami, a možná i levněji, než kdyby ji koupili v obchodě. Ve výsledku to levnější nebylo, a kdyby se započítal strávený čas, vyšlo by to na mnohem víc peněz, ale zase to přinášelo radost z tvorby.

Radost z tvoření je totiž velmi silná motivace. Člověka vždy potěší, když si něco vlastníma rukama stvoří. Zcela vážně. Proč myslíte, že vznikly polévky z pytlíku typu "přidej vejce"? Byl za tím obyčejný spotřebitelský průzkum, který ukázal, že hospodyňkám není příjemný pocit, že nic neudělaly: "Však jsem jen nasypala směs do vody!" Když ale bylo potřeba k výsledku přispět nějakou, byť banální činností, prodeje vzrostly.

Nejde jen o dámy, i pánové znají stejný efekt, zvaný "IKEA faktor". Vezmete stavebnici, vlastníma rukama ji dokončíte, a rázem máte k nábytku osobnější vztah, než když vám ho dva vazouni dotáhnou do bytu hotový. Díky tomuto konceptu se i usedlý korporátní matador, který se běžně zabývá maximálně tak nastavením kávovaru a publikováním tabulek z Excelu, promění ve zručného muže v očích svých a své partnerky (nebo si to aspoň myslí).