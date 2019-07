Nejlepší společník na cesty do zemí, kde se mluví a hlavně píše cizím jazykem, se během následujících dní výrazně změní k lepšímu. Google právě zahájil aktualizaci své aplikace Překladač Google (Google Translate), ve které rozšiřuje podporu funkce vizuálních překladů. Ta automaticky přeloží libovolný text v záběru fotoaparátu chytrého telefonu a funguje i bez přístupu k internetu.

Překladač v nové verzi nabídne místo 30 jazyků podporu překladu z 89 řečí do stovky jazyků, největší změnou je ale možnost vytvářet v podstatě libovolné jazykové páry, doposud Překladač v tomto režimu fungoval pouze při překladu z dostupných jazyků od angličtiny. Nově lze překládat do češtiny, slovenštiny nebo třeba do jazyka Zulu.

Jako příklady využití Google uvádí jídelní lístky či informační cedule, systém ale umí přeložit třeba i články v novinách. Google s aktualizací, kterou spouští ve vlnách, nabídne zároveň další zvýšení kvality překladů díky využití neuronových sítí. I používání aplikace bude jednodušší – nebude nutné ručně zadávat jazyk, ze kterého má překlad proběhnout, aplikace rozpozná jazyky sama.

Překlady jsou i ve své vylepšené formě dostupné i bez přístupu k internetu, uživatel si jen předem musí stáhnout slovníky pro potřebné jazyky.

