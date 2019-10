V médiích se to hemží zprávami o tom, jak dvě ostravské firmy "prolomily EET". Reálných informací o případu je minimum, ale ze zveřejněných fragmentů lze docela dobře usuzovat na to, o co šlo. O případu nevím víc, než kolik bylo zveřejněno, a tento článek je tedy čirou spekulací, ovšem založenou na odborných znalostech a zkušenostech.

V první řadě je nutné říct, že "prolomit" EET jako takovou, tedy přimět ji, aby vydala platné potvrzení a platbu přitom nezaevidovala, není téměř s jistotou možné. Ne že by její autoři byli tak geniální, ale úloha je z hlediska informatického natolik triviální. Samotný princip je jednoduchý a založený na osvědčených a důvěryhodných kryptografických postupech. Ostraváci systém EET jako takový nijak neprolomili. Podle všeho prostě jenom neevidovali veškeré tržby.