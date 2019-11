Spojovat technologický pokrok a svobodu je možná přehnané. Jisté ale je, že technologie a především sdělovací prostředky, hrály rozhodující roli při událostech roku 1989 i při předchozích výrazných změnách. Bitvy o rozhlas během pražského povstání v roce 1945 a během okupace v roce 1968 se týkaly šíření informací.

Československý komunistický režim moderním technologiím v rukách občanů nepřál. Jednak přes ně mohly proudit pro systém nezdravé myšlenky, jednak na jejich dovoz nebyly peníze. Západní elektronika existovala pro úzkou skupinu vyvolených v tuzexových prodejnách. K vysněným kazeťákům, televizím nebo i jen obyčejným džínám se normální člověk dostal jen těžko a draze, a to výměnou československých korun za tuzexové poukázky.

Na výběr tak bylo něco málo z tuzemské produkce, pokud se dostala do běžných obchodů. To nejlepší z dílen Tesly nebo Elektroniky Praha šlo na export nebo opět do Tuzexů. Popřípadě si mohli šikovnější nadšenci něco sami postavit, třeba v hi-fi klubech Svazarmu. V těchto případech aspoň existovala šance na obstarání náhradních součástek.

Jak velký ale byl rozdíl mezi tím, co měli k dispozici občané Československé socialistické republiky a obyvatelé západního Německa, Velké Británie nebo imperialistických Spojených států? Vybrali jsme pár příkladů.