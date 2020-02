Elon Musk vedle jasně červeného roadsteru Tesla poslal do vesmíru za poslední dva roky dalších 302 objektů. Místo marketingových kousků s vypuštěním velkého nákladu do hlubokého vesmíru se flotila společnosti SpaceX soustřeďuje na vypouštění desítek malých komunikačních satelitů, které mají ještě letos nabídnout pozemšťanům rychlé připojení k internetu. K připojení má sloužit "malé kovové UFO".

Poslední let proběhl tento týden, v pondělí 17. února, kdy firma vypustila 60 nových družic. Byla to už třetí letošní úspěšná mise (až na přistání Falconu na plošině v moři, to se poprvé po třech a půl letech nepovedlo). Každá družice váží asi 260 kilogramů a celý náklad se šedesáti kusy patří k nejtěžším, jaké opětovně použitelné rakety Falcon 9 do vesmíru vynášejí. Musk plánuje využít k rozšíření své satelitní konstelace každý druhý letošní start raket Falcon. Další start je v plánu už na 4. března.