Pracovat, aby se nezhroutila ekonomika, chovat se tak, aby se vir nemohl přenášet na další osoby, a čekat, až se to přežene. Tak to být nemusí. Způsobů, jak pomáhat, je spousta. A přispět lze i bez chození ven, bez šikovnosti potřebné k šití provizorních roušek, a to rovnou k vědeckému výzkumu nové varianty koronaviru, který spustil pandemii.