Už nezbývá moc času, a pokud stále váháte, jaký vybrat dárek, máme odpověď. Desítky tipů v deseti kategoriích s obrovským rozpětím. Od pár korun po desítky tisíc. Od několika centimetrů a pár gramů po metry a spousty kilogramů.

Je jasné, že nejvíce si pod stromeček přejeme zdraví a rodinnou pohodu, ale elektronika je pořád to nejlákavější. Nejen pro děti, které chtějí iPad nebo novou konzoli, ale i pro babičky a dědečky, kteří chtějí být v kontaktu s rodinou nebo mít lepší přehled o svém zdraví. To máme ověřené v praxi, stejně jako doporučované dárky. Jen smartphony už jsme probrali zvlášť – 16 konkrétních kousků, které vynikají poměrem ceny a výkonu, od nejlevnější Motoroly po iPhone Pro Max.

Televize pro dlouhé večery

Mistrovství světa ve fotbale, olympijské hry a Vánoce. To jsou tři hlavní okamžiky, kdy si dopřáváme novou televizi. Před Vánocemi je to historicky nejvýhodnější, protože ceny aktuálních modelů od jara padají, ale ještě jsou k sehnání. Výběr konkrétní obrazovky je otázkou kompromisů, pokud si prostě nemůžete dovolit Samsung QE75Q950TS s rozlišením 8K a jasem supernovy, popřípadě LG OLED77W9PLA, obří a neskutečně tenkou OLED televizi s ještě větší, 77" úhlopříčkou. První stojí 200 tisíc, druhá 220.

Při koupi televize je základním parametrem velikost obrazu – úhlopříčka nové televize by měla být co největší. Neznám nikoho, kdo by si stěžoval, že si koupil "moc velkou" televizi, naopak obráceně se to stává často. V rodině jsem zažil obavy a pak nadšení ze skoku z 55 cm na 55" úhlopříčku, tedy na 2,5násobek. Jako "druhá" televize do ložnice nebo dětského pokoje ale nepochybně stačí i menší kousek.