To byla jízda. Tak nabitý týden bez toho, že by se konal nějaký velký technologický veletrh nebo alespoň vývojářská konference velké firmy, jsme dlouho nezažili. Od Applu až po ZeniMax. Od akvizic po vstupy na burzu, od bezpečnostních průšvihů po průšvih komerční. A také se ukázaly nové telefony, když už se nekonal Mobile World Congress.

Apple za týden dokázal vytvořit asi nejvíce titulků a těžko se tomu divit. Když se objeví ze dvou zdrojů zprávy o tom, že Apple představí novou generaci iPadů Pro a nejprodávanějších sluchátek na světě, zbystří miliony lidí. A určitě to neudělá radost jiným firmám, které mají na 23. března naplánované odhalení svého nového telefonu. Tím ale Apple vůbec neskončil. Oznámil například, že z Mnichova udělá své evropské centrum pro vývoj počítačových čipů a během následujících tří let do něj investuje miliardu dolarů; velká část z toho půjde do nové budovy s plochou 30 tisíc metrů čtverečních.

Stavba bohužel nevznikne v Mnichově Hradišti, ale v bavorské metropoli, kde má Apple kanceláře už čtyřicet let a nyní tam zaměstnává přibližně 1500 inženýrů. Ti se podílejí mimo jiné na vývoji technologií pro správu spotřeby zařízení od Applu. Nově se chce Apple v Německu soustředit i na vývoj bezdrátových technologií spojených se standardem 5G. Stěhování do jednoduše působící budovy by mělo proběhnout v roce 2023.

Kolem Applu není vše růžové. Firma od konce ledna ztratila více než deset procent hodnoty. Jedním z důvodů je informace japonského deníku Nikkei, podle níž Apple snížil objednávky iPhonů pro první pololetí 2021 o pětinu. Dramatické snížení odhadu prodejů přitom vychází primárně z nezájmu o nejmenší iPhone 12. Firma nicméně dodavatelům oznámila, že pro celý rok 2021 plánuje vyrobit 230 milionů telefonů, tedy nezměněný počet proti odhadům z konce loňského roku.

Zprávy o tom, že se menší iPhone prodává méně, nejsou novinkou a je možné, že Apple nakonec přehodnotí i údajný plán představit i menší iPhone 13. Krásy velkých AMOLED obrazovek a větší baterie podle všeho vyhrály nad omezenou velikostí lidských rukou. Ostatně iPhony 13, které se mají představit na podzim, budou mít údajně ještě větší kapacitu akumulátorů a budou kvůli tomu podle analytika Ming-Chi Kua o něco těžší než aktuální modelová řada.

Ani v oblasti práva nemá Apple klid. Economic Times ve své telekomunikační příloze hlásí, že se Evropská komise chystá ještě v první polovině roku Apple oficiálně obvinit z porušování zásad hospodářské soutěže ve sporu se Spotify. Takzvané sdělení výhrad je formální krok, po kterém má obviněná firma možnost se k obviněním vyjádřit, o verdiktu a případné pokutě pak Evropská komise rozhodne až posléze. Vlastní vyšetřování Applu spouští také ve Velké Británii, také kvůli nefér podmínkám pro vývojáře a 30% poplatkům za zpracování plateb přes Apple App Store.

U velkých firem ale zůstaneme. ZeniMax se stal oficiálně součástí Microsoftu a s ním i společnost Bethesda Softworks a jejích osm vývojářských studií, která stojí za herními sériemi The Elder Scrolls, Doom, Fallout nebo Dishonored. Novinkou v celém případu je to, že Microsoft vysvětlil, jak to bude s novými hrami z těchto osmi studií.

Pokud to nevyžadují dříve uzavřené smlouvy, nové hry ze studií patřících pod Bethesdu budou vycházet pouze pro platformy, na kterých funguje Xbox Game Pass, což je aktuálně Xbox, PC a Android (díky službě xCloud). Microsoft také chystá streamování her v rámci Game Passu pro televizory. To všechno a další věci prozradili manažeři Microsoftu a Bethesdy a jednotlivých studií v online přenášené diskusi. A kromě toho je od pátku 12. 3. v rámci Game Passu k dispozici 20 her z katalogu Bethesdy, takže vlastně všechno, co si člověk může chtít zahrát.

U her ještě zůstaneme. Roblox vstoupil na burzu a jmění šéfa společnosti vzrostlo na 4,6 miliardy dolarů. Hra zaměřená spíše na děti, kterým slouží jako sociální síť i jako prostor pro vlastní kreativitu, má každý den 36 milionů aktivních uživatelů a její valuace dosáhla v prvním dni obchodování 38 miliard dolarů, skoro o třetinu více než byla valuace podle posledního investičního kola před úpisem akcií.

Netflix chce také zvyšovat svou hodnotu, a tak tlačí na uživatele, kteří sdílí svoje heslo, což pravidla služby zakazují. Lidem, kteří podle dat získaných Netflixem (primárně IP adresa připojeného zařízení) nežijí v jedné domácnosti s majitelem účtu, zobrazuje hlášku, která vyžaduje ověření účtu prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Pokud to nejde, mají si pořídit vlastní účet. Hesla podle výzkumu společnosti Magid sdílí 35 procent mileniálů. Tento krok nepochybně vyvolá vlnu nářků, ale Netflix na to má nepochybně právo. Ostatně čtyři zároveň připojená zařízení v jedné domácnosti je fajn nabídka sama o sobě, tak je lepší dodržování pravidel, než aby Netflix tuto možnost omezil.

Během posledního týdne se také ukázaly nové telefony, které stojí minimálně za zmínku. Tím prvním je Asus ROG Phone 5, který sám výrobce označuje za pěknou bestii. Navenek se novinka moc neliší od ROG Phone 3, který jsme recenzovali v lednu. Pravda, recenzovali jsme ho pozdě, ale i tak Asus novinku představil o půl roku dříve než trojku, a ještě přeskočil jedno číslo.

Nová verze ROG Phone obsahuje logicky nejvýkonnější procesor pro telefony s Androidem, Snapdragon 888, a doplňuje ho o 8, 12, 16, nebo dokonce 18 GB operační paměti podle verze. Rekordní verze zatím do Česka nemíří, ale varianta se 16 GB RAM se má prodávat za 26 tisíc korun, což není špatné. Telefon má luxusní, 6,78" displej od Samsungu, 6000mAh baterii a ještě vylepšený zvuk integrovaných reproduktorů. Ten byl už v minulé verzi nejlepší na trhu. Nejlepší zprávou pro fanoušky výkonných telefonů je, že vůbec nejvýkonnější telefon s Androidem stojí méně, než za kolik se prodávají nejlevnější aktuální grafické karty stejné značky. Za to ale Asus nemůže, jen je těžké zapomenout, že přes představení nových telefonů panuje křemíkové sucho.

Druhý nový telefon týdne je Oppo Find X3 Pro. Má stejný procesor jako ROG Phone, až 12 GB RAM, ale o zákazníky se bude prát hlavně fotoaparáty. Hlavní objektiv i ultraširoký objektiv za sebou mají 50Mpx snímač od Sony – ten je nový. Oppo Find X3 Pro je navíc první telefon, o kterém víme, který používá stejný snímač pro hlavní i ultraširoký objektiv. Nejzajímavější je ale třetí kamerka, která má nahradit mikroskop – slibuje 60× zvětšení snímaných objektů. Rozlišení je ale pouze 3 Mpx, což trochu vzbuzuje obavy. Teleobjektiv má jen dvojnásobné přiblížení a klasickou konstrukci místo periskopu, který Oppo pomohlo zpopularizovat. Uvidíme, jaké prvky z Oppo Find X3 Pro se dostanou do nových telefonů značek Realme nebo OnePlus, které patří do stejné průmyslové skupiny BBK Electronics, ale působí i na českém trhu.

Pozornost si určitě zaslouží i velký bezpečnostní incident spojený s bezpečnostními kamerami. Hackeři se dostali ke 150 tisícům kamer ve firmách včetně Tesly. Pak se ukázalo, že stovka zaměstnanců napadené firmy měla přístup ke kamerám zákazníků bez jejich vědomí. Právníci budou mít žně.

Nakonec tradiční odemčený článek. Tentokrát vyhrál Samsung se svým projektorem The Premiere. Luxusní zařízení, které vytvoří obří obraz na vzdálenost 11 centimetrů ode zdi, je prostě parádní, i když cena 170 tisíc korun za špičkovou verzi je trochu mimo dosah většiny zákazníků. Nezbývá doufat, že ceny ultra short throw projektorů budou padat stejně rychle jako kdysi ceny prvních OLED panelů