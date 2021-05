Co vám tento týden udělalo největší radost? Nejspíše to nebyla žádná technologická novinka, ale dost možná šlo o nějakou zprávu, která k vám dorazila elektronickou cestou. A stejně tak jste za posledních sedm dní mohli zažít největší frustraci, která měla co do činění s elektronikou. Třeba jste se v neděli v noci mohli zkusit registrovat k očkování. Opět se ukázalo, jak zoufalý je vztah české vlády a moderních technologií.

Psát o tom, že spadl registrační systém k očkování, vlastně není ani zpráva. Je to smutné povzdechnutí, které se opakuje pokaždé, když stát spustí nový internetový projekt. Pokud se o něm lidi dozvědí, spadne. Přitom už nějakých dvacet let se mluví o serverech jako službě, o cloudu, o škálování… To, že selže nějaká služba, u které lze velmi přesně odhadnout hranici maximálního vytížení, je ostuda a projev diletantství. Nebo škudlilství, protože krátkodobý pronájem vyšší kapacity by snížil ty minimální marže, které externí dodavatelé IT pro stát mají.

Radost z příchozího PINu 2, a tedy ze získání termínu očkování to může vynahradit. Možnost vyrazit na dovolenou bez větších omezení, klidnější posezení v restauraci, nebo už jen ten skvělý pocit, že minimalizujete riziko, že byste nakazili někoho jiného… paráda. I to ale dokáže stát zkazit, když v rámci získávání politických bodů… ne, necháme toho. Oceníme, že rezervační systém používá QR kódy, a budeme to brát jako pokrok.

Těch radostí tento týden mohlo být víc. A nemyslím tím mírně škodolibou radost z toho, že softwarový šéf Applu před soudem kritizoval úroveň zabezpečení operačního systému MacOS. Když se snažíte chránit slepici snášející zlaté vejce v podobě Apple App Store, můžete něco málo obětovat, ale je těžké to nevnímat s úsměvem. Navíc to asi nikoho zásadně neodradí od koupě nových barevných iMaců, které se začaly prodávat.

iMac v nové podobě je extrémně tenký a plný barev. Foto: Apple

Apple v jejich případě těží jednak z barevného designu, jednak z toho, že updatuje iMacy po dlouhé době, takže i když jde vlastně jen o notebook přilepený pod větší obrazovku, pro stávající majitele iMaců to je obrovský skok ve výkonu. A tedy budou mít radost.

Jen nabídka konektorů není nic moc… On jich ale člověk dneska většinou moc nepotřebuje, pokud nestaví herní PC a nepočítá i s připojením VR headsetu, například. Ostatně v prvních recenzích novinky dopadly dobře. iMacy bodují svižným chodem a webkamerkou, slabší je poměr cena/výkon. iPad s novým procesorem hraje vlastní ligu, ale pořád to není počítač. No a Apple TV recenzenti také chválí, až na cenu, což je logické. Každopádně automatická kalibrace obrazu iPhonem je geniální funkce.

Radost můžete zažít i na koncertu. Online, a vlastně už i naživo, i když ty online jsou bez tlačenic, s vlastní toaletou a s občerstvením, jaké máte rádi. Takový koncert o víkendu předvedla polská kapela Percival, která je známá hlavně díky hudbě pro Zaklínače 3: Divoký hon. Kromě historizujícího folku ale hrají i metal, a tentokrát na YouTube pro platící návštěvníky hráli akustickou verzi své první desky Reakcja Pogańska a po koncertě si hodinu povídali s fanoušky.

Polská skupina Percival během pandemie pořádá placené koncerty na Youtube i pravidelné týdenní rozpravy s fanoušky Foto: Percival

Tím se nechci chlubit, že jsem byl po dlouhé době za kulturou. Na významu to nabralo, když se objevila zpráva, že se Spotify chystá streamovat koncerty. Jednak je zajímavé, že to trvalo rok a Spotify s tím přichází ve chvíli, kdy se fanoušci začínají těšit na živé akce venku, jednak je neuvěřitelné, jak technické řešení Spotify funguje. Dalo by se to shrnout pod hlavičkou: „Jak nedělat online koncerty“. Koncerty budou přednatočené, Spotify prostě v předem určené termíny (čtyři pro různé časové zóny) odvysílá natočený záznam. A to je všechno. Uživatelé se musí dívat ve chvíli, kdy ho Spotify bude streamovat. A jak ho jednou odvysílá, je konec. Když to nestihnete, 15 eur je v háji.



Polská folkmetalová kapela místo toho vsadila na YouTube, online prodala lístky na neveřejný přímý přenos, který si fanoušek může pouštět klidně pořád dokola a klidně si hudbu i video stáhnout do mobilu nebo zkopírovat třeba na minidisk, protože CD jsou nemoderní. A po koncertě ještě bylo povídání – před koncertem kapela prodala i dražší lístky na soukromou videokonferenci přes Zoom. Takže na jedné straně je Spotify, které jednou přehraje nahrané video, a šlus. Na straně druhé pankáčské pojetí hudby v době covidové, které dělá všechno pro fanoušky. Ale třeba to někdo ve vedení Spotify pochopí a poučí se. Mimochodem, Zaklínač 3 oslavil tento týden, 18. května, šesté narozeniny, takže gratulujeme; stejně jako druhému dílu, který vyšel v roce 2011, a to 17. května. Zaklínač vůbec udělal spoustě lidí spoustu radosti.



Nakonec ještě spousta radosti z Česka. Autoři legendární hry Bulánci se rozhodli, že udělají vylepšenou verzi. Já se musím přiznat, že mě bojové polštáře minuly, ale na základkách se prý Bulánci hráli o sto šest. A o jejich popularitě svědčí fenomenální úspěch na Startovači. Po pár dnech mají 850 procent požadované částky, 4,3 milionu korun. Potřebný půlmilion měli za dvě hodiny. Nostalgie prostě funguje i na mladší ročníky.

Hra Bulánci nevyžaduje instalaci, stačí spustit jeden soubor, a skupinová zábava může začít. Populární proto byla mezi školáky Foto: Sleep Team Labs

Teď už je jisté, že autoři do hry přidají jako bonus i herní režim Battle Royale. Za příspěvek 400 korun hráči dostanou přístup k nové verzi hry, která má i příběhovou kampaň. A kdo nechce platit, může si pořád stáhnout bezplatné staré Bulánky. V jednoduchosti je totiž krása, a pokud seženete někoho do party, je to masakr. I heslo je chytlavé: „Kdo se vleče, neuteče“. A kolega Hrušovský má v podcastu i designéra hry Jaroslava Wagnera.

Co byste řekli nejlepší 4K televizi od Samsungu? Já bych jí neřekl ne. První model firmy s označením Neo QLED má fantastický obraz a spoustu moderních funkcí pro šťastné majitele nové generace konzolí. Hlavně už ale ani v noci nezaostává za OLED obrazovkami. Lepší podsvícení a vysoký jas to jistí.

Tento týden byl na Techu hodně zpravodajský. Třeba Apple oznámil, že v červnu nabídne předplatitelům služby Apple Music vyšší kvalitu zvuku bez příplatku. Tím po dvaceti letech vrací do mainstreamu hudbu v CD kvalitě a navíc hází vidle do plánů Spotify.

A co se ještě dělo? Google pořádal vývojářskou konferenci. Asistenta v češtině jsme se zase nedočkali, ale spousty novinek ano. Nejvíc pozornosti si zaslouží soukromí, takže Google s děravou hlavou odemykáme.

Hezký víkend.