Nový operační systém nevzniká každý den. A ještě vzácnější je nový operační systém od velké firmy. Windows 10 jsou staré už šest let, Mac OS je starý dokonce dvacet let. Linux v září oslaví 30 let. Tento týden se ale oficiálního vypuštění do světa jeden nový operační systém dočkal. V Googlu. A další má následovat už příští týden, i když v případě Harmony OS od Huaweie to bude složitější.

Fuchsia OS je systém, o kterém se léta spekulovalo, nejčastěji jako o možném nástupci Androidu. Ve své první verzi je skromnější. Do světa se dostal jako nový systém pro první generaci chytrého zařízení Google Nest Hub a v jeho vzniku hrál výraznou roli Čech Petr Hošek, který pracuje v Googlu jako Technical Lead projektu Fuchsia. Na projektu se podílel od jeho počátku v roce 2016.