Je nanejvýš pravděpodobné, že Microsoft neříkal pravdu, když představil Windows 10 jako poslední verzi Windows vůbec. Kategorické rozhodnutí redmondské firmy vzbuzovalo pochybnosti od začátku, ale nyní se blíží oficiální představení Windows s novým jménem. Tedy pokud chcete věřit spekulacím založeným na obrázku, kterým Microsoft láká na oficiální představení novinek ve světě Windows.

K odhalení slíbeného největšího pokroku za poslední dekádu dojde na on-line prezentaci ve čtvrtek 24. června a nová verze Windows by se mohla jmenovat Windows 11. Je to překvapivé, protože po sobě následující číselné označení u Windows není zrovna tradiční. Navazující jména neměly od verze 8 a i plynulý přechod mezi 7 a 8 byl výjimkou. Jinak to bylo 3.11, 95, 98, 2000, XP, Vista… Název Windows 11 ale potvrdil i známý zdroj spolehlivých neoficiálních informací o nových produktech – Evan Blass známý jako Evleaks.