Krátkou recenzi Nintenda Switch jsme už přinesli. Nutno přiznat, že sice včas z pohledu Vánoc, ale pozdě vzhledem k datu zahájení prodeje nové konzole. Kusů na testy nebylo dost a tablet s HD obrazovkou nezněl jako absolutní priorita. Byla to chyba, jak ukázaly nejen moje zkušenosti se Switchem, ale také fenomenální prodejní výsledky.

Ne všechno je přitom dokonalé. Nintendo se drží svých zvyků, dobrých i špatných. Switch je unikátní zařízení, které proti předchozímu Wii U dává smysl a zákazníky si získává díky výborné nabídce her.

Uvedení Switche na trh nicméně bylo trochu uspěchané. Konzoli od Nintenda ještě stále chybí funkce u konkurence naprosto samozřejmé a ani vnitřní výbava není optimální.

Tablet s malou obrazovkou

Fyzicky vypadá Switch nezajímavě. Je to malý tablet s velkými rámečky a odpojitelnými ovladači po stranách. Tělo tabletu i ovladače jsou ale plné překvapení. Už samotné ovladače jsou ukázkou toho, jak Nintendo chytře uvažuje. Připojené k tabletu jsou ovladače joy-con nenápadné – mají dvě analogové páčky, po čtyřech tlačítkách na obou stranách, spoušti na zadní straně, klasika.

Po odpojení od těla Switche se ale objeví další tlačítko na místě, kde se joy-cony dotýkají tabletu. A po otočení naležato fungují oba joy-cony jako samostatné ovladače pro dva hráče, sice s menším počtem tlačítek, ale dost dobře na to, aby se spousta her dala hrát ve dvou na jednom tabletu. A aby bylo na malou obrazovku lépe vidět, je součástí konstrukce "tabletu" i jednoduchý stojánek.

Ovládání her na Switchi je solidní, i když je nutné si zvyknout, že Nintendo používá proti konkurenci od Sony a Microsoftu pozměněné rozložení hlavních tlačítek.

Nejpoužívanější tlačítko A není dole, ale vpravo a je prohozené s tlačítkem B, které má většinou opačnou funkci – A potvrzuje výběr v menu, B vrací uživatele zpět.

I samotná obrazovka s HD rozlišením skrývá příjemné překvapení v podobě výborné kalibrace barev a vysokého jasu. I pouhé HD rozlišení je navíc citelně vyšší, než co nabízejí předchůdci Switche, Wii U i Nintendo 3DS XL. Faktem ovšem je, že vedle 6" Huawei Mate 10 Pro s FullHD+ AMOLED panelem to není úplně ono.

Zvuk z Nintenda také není špatný, na mobilní zařízení, ale s kvalitními sluchátky jsou hry lepší. Škoda je, že Switch nenabízí možnost použít bezdrátová sluchátka, přestože systém umí komunikovat přes Bluetooth. Jednou z možností, jak toto omezení obejít, je pořízení bluetooth vysílače, který se připojí do sluchátkového výstupu, ale to není moc uživatelsky přívětivé.

Paměť jako nedostatkové zboží

Asi nejslabší částí hardwaru Nintenda Switch je paměť. Uvnitř zařízení je pouze 32GB paměťový čip, který slouží pro ukládání uživatelských dat i stažených her. Už v tento moment přitom existují hry, které se do vnitřní paměti Switche nevejdou.

Pro srovnání: na 500GB disk v základní verzi PlayStation 4 nebo Xboxu One se vejde asi 10 her, do paměti Nintenda Switch se vejdou maximálně dva "plnohodnotné" tituly.

V podstatě nutností je tedy dokoupit paměťovou kartu. Naštěstí Nintendo nenutí uživatele připlácet za speciální úložiště, používá standardní MicroSD karty a podporuje teoretickou kapacitu 2 TB, což je zatím utopie. Největší kapacitu na trhu má MicroSD karta Sandisk, na kterou se vejde 400 GB dat. Její cena je ale shodná s cenou samotného Nintenda Switch. Nejvýhodnější je koupit kartu s kapacitou 128 GB s cenou kolem 1200 korun.

Hry Nintendo prodává buď digitálně nebo na speciálních paměťových kartách s kapacitou 32 GB. I tady už je ale kapacita na hraně a u některých her nestačí. Například Doom pro Switch si musí i při koupi fyzické verze stáhnout další data do interního úložiště.

Větší paměťové karty pro hry Nintendo chystá, údajně ale přijdou až v roce 2019. Použití proprietárního formátu navíc prodražuje výrobu fyzických verzí her, které jsou potom dražší než na jiných platformách.

Switch s dvoumetrovou úhlopříčkou

Vedle režimu tabletu funguje Switch také jako domácí konzole. K televizi se připojuje jednoduše – vloží se do plastové dockovací stanice, která má na zádech HDMI konektor. Dock se napájí přes moderní USB C konektor, stejně jako samotný tablet i přídavné ovladače. Joy-cony se pak nabíjejí automaticky, když jsou připevněné k tabletu.

V dockovacím režimu má Switch k dispozici vyšší výkon a hry na televizi nebo počítačovém monitoru díky tomu vypadají lépe – běží ve vyšším rozlišení, v některých případech až ve FullHD. U náročnějších her převedených z ostatních konzolí ale kvalita obrazu zaostává. Například u střílečky Doom je i v dockovacím režimu rozlišení pouze třetinové proti FullHD na PlayStation 4.

A paradoxně je přitom Nintendo citelně dražší. Za cenu Nintenda Switch lze koupit dokonce PlayStation 4 Pro, která podporuje technologii HDR a rozlišení 4K.

Proti hraní v kapesním režimu jsou hry pro Nintendo Switch na velké obrazovce přece jen hezčí. Výrazně je to vidět u hry ARMS i u Super Mario Odyssey. Na velké obrazovce lze navíc hrát i ve čtyřech lidech najednou. V každém případe je použití Switche u televize spíše bonus než hlavní smysl existence nové konzole od Nintenda. Ostatně i průzkum mezi hráči ukázal, že pouze pětina majitelů používá Switch primárně u televize, zatímco v režimu tabletu hraje třetina uživatelů.

Skvělé hry a nedokonalý software

Popis hardwaru, na který Nintendo vsadilo, není úplně v souladu s celkovým pozitivním hodnocením. To je ale pro Nintendo typické – hardware je druhotný, hlavní slovo mají hry a v případě Switche také mobilita. I když je Switch ve výkonnostním srovnání s PlayStation 4 nebo Xboxem One otloukánek, má skvělé hry a zároveň je to nejvýkonnější mobilní herní zařízení na trhu. Xbox One si s sebou do vlaku, auta nebo letadla nevezmete.

Nintendo spolu se zahájením prodeje Switche spustilo nečekanou softwarovou ofenzivu. Zatímco na Wii U vycházelo minimum her, vývojáři připravovali pro Switch pecky jako je Zelda: Breath of the Wild (vyšla i na Wii U), Super Mario Odyssey, nový díl "střílečky" Splatoon i nečekaně povedená hříčka v podobě bojové hry ARMS, kterou lze ovládat vlastními pěstmi díky pohybovým senzorům v ovladačích joy-con. K tomu Nintendo přidalo i předělávky her z Wii U jako Mario Kart 8 a v podstatě pokrylo své nejdůležitější herní značky. Chybí jen plnohodnotná hra ze světa Pokémonů.

Nintendu se zároveň povedlo získat na svou stranu i další tvůrce her. Pro Switch vyšla speciální verze fotbalové hry FIFA, Mario + Rabbids: Kingdom Battle od Ubisoftu nebo upravená verze nesmrtelné hry na hrdiny Skyrim. Nakonec je na Switchi i krvavá 3D střílečka Doom nebo podobně brutální Wolfenstein 2 a ani kompromisy v kvalitě zobrazení hráčům nevadí – spíše je na místě žasnout nad tím, co vývojáři dokázali z omezeného hardwaru vytáhnout.

O Switch se začali zajímat nezávislí vývojáři, a tak je na Switchi Rocket League, Stardew Valley a další hity nezávislé scény. Díky nim má Nintendo navíc možnost nabídnout i mnohem levnější hry než své tituly prodávané za 1800 korun. Méně náročná grafika nezávislých titulů navíc Switchi vyloženě svědčí.

Nejlepší na tom ovšem je, že všechny hry pro Switch lze hrát kdekoliv, stačí mít nabitou baterku. Switch pak vydrží mezi třemi a pěti hodinami a dál se dá krmit powerbankou - pro Switch existují i speciální modely, které se přicvaknou na záda "tabletu" nebo fungují jako stojánek. V letadlech už jsou navíc běžné i zásuvky, takže Switch můžete používat i celý transatlantický let.

Mobilita a kvalita her je argument, který funguje. Funguje tak dobře, že Nintendo prodalo za necelý rok 14 milionů kusů Nintenda Switch a v druhém roce jeho prodeje jich chce prodat 20 milionů. To znamená, že se Nintendo Switch prodává lépe než Xbox One a PlayStation 4 v prvním roce na trhu. Výrazný vliv na úspěch Nintenda má i úpadek mobilních her zahlcených reklamou a mikrotransakcemi, které hráče otravují.

Kvalita her pro Nintendo Switch přehlušuje i další slabinu, kterou je omezená nabídka multimediálních funkcí a možnosti online komunikace s ostatními hráči (herní chat probíhá přes mobilní telefon). Fakt, že na Nintendu Switch není Youtube ani Netflix, je ale zarážející. V USA už Nintendo spustilo první multimediální aplikaci – v ČR nedostupné Hulu, a to je málo. Na druhou stranu, majitelé Switche s sebou nejspíše stejně budou mít telefon, na kterém multimediální služby jsou tak jako tak.

Verdikt

Nintendo Switch není dokonalé, ale je kouzelné. Povedené ovládání, výborné hry a jejich velký počet (cca 600 titulů necelý rok po zahájení prodeje) spolu s možností hrát mimo dostupnost zásuvky jsou velké lákadlo. Jediný důvod, proč jsem si Switch nevzal s sebou na cestu na CES v Las Vegas je, že bych tam místo práce jenom hrál Zeldu a ARMS. Nadšení většiny potenciálních zákazníků pravděpodobně ochladí vysoká cena konzole, ale i ta nejspíše v průběhu letošního roku klesne.