USA s pomocí Britů proti Japonsku, ale nad čínským územím. Premisa hry Flying Tigers je jednoduchá: sednout do letadla a rozstřílet co největší počet japonských stíhaček a bombardérů. A v jednoduchosti je krása. Autoři hry si přes všechnu jednoduchost a důraz na akci dali záležet i na detailech – modely letadel jsou věrně zpracované včetně kamufláže a znát je i úcta k historii. Nás pak může těšit, že koproducentem hry a hlavním programátorem je slovenský vývojář Peter Adamčík.

Flying Tigers už svým názvem prozrazují náplň herní kampaně. Létající tygři byli členové 1. Americké dobrovolnické skupiny, která se zúčastnila první bojové akce 20. prosince 1940, dva týdny po japonském útoku na Pearl Harbor. Létající tygři mají oficiálně přiznaných 296 sestřelů nepřátelských letounů, jednotka během války přišla v boji o 22 mužů. Jaký bude tento poměr ve virtuální verzi bitev, záleží jen na dovednostech hráčů.

Primární náplní hry je kampaň, která se inspirovala skutečnými operacemi Flying Tigers. Místo hollywoodského příběhu s filmovými předěly se tvůrci omezili na textové popisy misí, ve kterých se celkem logicky opakují podobné úkoly – odrazit nepřátelské bombardéry nebo porazit jejich stíhače. Jako rozptýlení je ve hře i letecký útok na japonské námořnictvo.

Ovládání letounu není těžké. Hra obsahuje režim pro příležitostné hráče, ve kterém není nutné řešit ovládání klapek, letadlo se řídí podobně jako auto a řídit jej lze z ptačího pohledu, nikoliv jen z kokpitu. K dispozici je i pokročilejší režim a chystá se i podpora kniplu pro nadšené fanoušky leteckých simulátorů. Já jsem hrál na obyčejném gamepadu. U něj si je jen nutné zvyknout, že spoušti slouží k ovládání výkonu motoru, nikoliv ke střelbě a vypouštění pum. Ani v jednom režimu přitom není nutné řešit věci, jako je přetížení při stoupání, nehrozí vynechání motoru a další problémy, které jsou součástí skutečné simulace.

Vedle kampaně nabízí hra i výzvy, ve kterých je nutné splnit přesně daný úkol v časovém limitu, třeba i bez střelby – výsledky lze přitom porovnat s jinými hráči. Nejdelší životnost ale hře dává herní režim dogfight. V něm je možné hrát buď proti vlnám nepřátel ve snaze přežít, nebo si předem nastavit počet nepřátel, zvolit jejich letadla a vlastní stroj a vypořádat se s nimi podle vlastního uvážení.

Ve hře je také multiplayer, na PC je možná živější, ale na Xboxu, kde hra vyšla tento měsíc, je poměrně málo hráčů, což přitažlivost multiplayeru omezuje. Nejlepší je hrát s kamarády nebo si je najít na diskusních fórech.

Méně luxusní zpracování, ale nízká cena

Flying Tigers: Shadow over China spadají do kategorie nezávislých her. To se odráží na technickém zpracování. Samotné letouny vypadají výborně, ale nejsou tak detailní, jako třeba automobily ve Forze Horizon 3. Minimálně na výbuších se ale nešetřilo, ty jsou zcela hollywoodské.

Američtí piloti mají ve hře k dispozici 14 letounů, japonští protivníci o jeden méně. Nechybí samozřejmě legendární stroje, jako je P-470 Thunderbolt, Supermarine Spitfire nebo na japonské straně KI-43-I Hayabusa „Oscar“. Krajina je jednoduchá, detailů v ní je minimum, ale uprostřed divokých vzdušných přestřelek to nijak nevadí.

Více je úsporný vývoj cítit na prezentaci hry, o chybějících vylepšeních Pro Xbox One X nemluvě. Informace k misím jsou pouze textové a namluvených dialogů je ve hře absolutní minimum. Naopak na hudbě si autoři dali záležet. Odpovídá době i prostředí.

Nedostatky ve zpracování vynahrazuje nízká cena. Za plnou verzi hry pro Xbox One chtějí autoři 379 korun. Majitelům Xboxu by to mělo stačit minimálně do chvíle, než se na Xbox One dostane hra War Thunder, která nabízí podobný styl hraní. War Tunder bude k dispozici zdarma, žije z mikrotransakcí, které zajišťují rychlejší přístup k silnějším letounům. Navíc zatím nemá oznámené datum vydání.