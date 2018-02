Nintendo našlo novou zlatou žílu. Japonská firma po temné pětiletce spojené s nepopulární konzolí Wii U přišlo s novým produktem, díky kterému zvýšila svůj provozní zisk ve čtvrtém čtvrtletí na dvou a půl násobek loňských čísel. Nintendo Switch si v předvánoční sezóně koupilo více než 7 milionů lidí a do konce října firma očekává překročení hranice 15 milionů prodaných kusů.

Novinka tak má během prvního roku na trhu překonat prodeje předchozí konzole Nintendo Wiii U, které se za její pětiletý životní cyklus prodalo 13,56 milionu kusů. Podle prezidenta společnosti Nintendo je poptávka po Switchi za prvních 10 měsíců dokonce větší než u konzole Wii. Ta oslovila masy pohybovým ovládáním a našla více než 100 milionů zákazníků.

Nová konzole tak zásadně přispěla k navýšení obratu i zisku firmy. Obrat Nintenda v závěrečném čtvrtletí roku 2017 vzrostl meziročně o 177 procent na 483 miliard jenů (90 miliard korun), zisk se zvýšil o 261 procent na 117 miliard jenů (21,7 miliardy korun). Finální čísla by mohla být ještě vyšší, ale stejně jako v předchozích měsících Nintendo nestačilo konzole Switch dodávat do obchodů.

Během vánočního čtvrtletí Nintendo prodalo také téměř 6 milionů kapesních konzolí z rodiny Nintendo 3DS – jen o 9 procent méně než před rokem, přestože Switch oslovuje podobnou cílovou skupinu.

Síla ve hrách

Pozitivní hospodářské výsledky Nintenda se neopírají pouze o hardware. Ten jen nutným předpokladem pro hraní videoher přímo od Nintenda. Firma v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí prodala 25 milionů kopií videoher. Nejúspěšnější z nich byla novinka Super Mario Odyssey s devíti miliony prodaných kusů. Mario Kart 8 Deluxe má za sebou od dubna více než 7 milionů prodaných kopií. Skvěle hodnocená Zelda: Breath of the Wild je zatím na 6,7 milionech prodaných kusů a netradiční střílečka Splatoon 2 za půl roku našla 5 milionů zákazníků. Celkově Nintendo od března prodalo 47 milionů kopií her pro Nintendo Switch a zaznamenalo už osm titulů pro Switch s více než milionem prodaných kopií.

Zatímco prodeje kapesní konzole 3DS a jejích derivátů poklesly o 9 procent, prodej her pro menší Nintendo klesl o třetinu, nepomohl ani nový díl Pokémonů. Slabší součástí obchodních aktivit Nintenda je online distribuce her. Ta firmě přinesla 43 miliard jenů, což je meziroční nárůst o 87 procent. Nintendo v této oblasti zaostává za konkurencí kvůli menšímu důrazu na online služby a částečně také kvůli malé kapacitě interního úložiště Nintenda Switch. Nákupy online her v podstatě vyžadují dokoupení paměťové karty.

Nejistota v mobilech

Ještě menší vliv na výsledky mají hry Nintenda pro mobilní telefony. Firma za poslední dva roky vydala čtyři mobilní tituly, provoz prvního z nich už ale ukončila. Nintendo ani příliš netěží z (pohasínajícího) úspěchu hry Pokémon Go, z něj dostává pouze zprostředkovaně licenční poplatky.

Důvodem malého podílu mobilních her na výnosech, je vedle opatrného přístupu Nintenda také specifická povaha mobilních her. Nintendo zvolilo populární způsob monetizace her pro smartphony prostřednictvím mikrotransakcí. Tento systém obecně funguje, obrat mobilního herního průmyslu roste, ale mikrotransakce využívá jen několik procent hráčů. Kvůli omezením, které mikrotransakce vnášejí do her čelí kritice i mobilní hry od Nintenda včetně nejnovějšího Animal Crossing: pocket Camp. Tento titul někteří recenzenti označili i za podvod na hráče.

Přístup Nintenda ke hrám pro iOS a Android je paradoxní, protože právě kvalita her pro Nintendo Switch a absence mikrotransakcí je hlavním důvodem úspěchu konzole, která papírově výrazně zaostává za konkurencí. Ostatně nabídka her a pohodlné ovládání pomohly Nintendu Switch získat doporučení ke koupi i v recenzi pro Hospodářské noviny.