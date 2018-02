Jak poznáte skvělou hru? Můžete si k ní sednout a po chvíli zjistit, že jsou tři hodiny ráno. Stejně tak se může stát, že se ráno probudíte z noční můry, ve které jste doma lovili krysu velkou jako Ford Transit. Během hraní Monster Hunter World se mi stalo oboje. První bylo příjemné, to druhé moc ne. Jít spát ve chvíli, kdy místo triumfu zažijete frustrující selhání a stanete se krmením pro fantaskní obdobu Tyranosaura Rexe, nebyl možná ten nejlepší nápad.

Monster Hunter World nicméně není hororová hra, není ani děsivá. Hráče staví do role lovce, který pomáhá zjistit, proč se obří starý drak stěhuje mezi světy. Aby se k němu dostal a pochopil, co se děje, musí lovec nejprve poznat nový svět. A i když příběh sám o sobě není věc, která by dvakrát dávala smysl nebo napnula hráče podobně jako příběhová linie Krvavého barona v Zaklínači, samotné prostředí a herní principy jsou fascinující. Monster Hunter World je přístupnější, alespoň základní věci na začátku vysvětluje, výrobce zveřejnil podrobný manuál, ale spousta nuancí a vztahů mezi různými herními systémy je pro hráče enigmou.

Související 2. 12. 2017 TEST: Xbox One X ukazuje, jak má vypadat malý, výkonný a levný počítač na hraní 2. 12. 2017 Xbox One X slibuje, že na něm hry budou vypadat lépe než u konkurence. Tento slib snadno naplní. Má skoro o polovinu více výkonu než konkurenční...

Primární náplní hry naštěstí není lámání kódů, ale akce. Monster Hunter to má přímo v názvu. Lov příšer je všudypřítomný a ze začátku je všechno, jen ne snadný. I první úkoly, které lovec od svých nadřízených dostane, mají časový limit 50 minut. Skoro hodinu na to, aby ulovil, zabil nebo chytil do pasti jedno zvíře. Ne každý hráč potřebuje tolik času, ale první setkání s novou příšerou je vždy náročné. A snaha skolit oživlý autobus zabere spoustu času a spoustu zásahů mečem, lukem nebo jinou ze čtrnácti masivních zbraní.

Kromě skutečných monster se ale divočinou prohánějí celá stáda jiných potvor, které nejsou tak nebezpečné, spíše otravné. Lovit lze ale i brouky a další potvůrky potřebné pro výrobu vybavení – pastí, zbraní, střeliva… Vybavení, schopnost pohybovat se a číst chování kořisti je to hlavní. Monster Hunter je sice "hra na hrdiny", ale chybí v ní klasické vylepšování vlastností postavy. Lovec nesílí, ale získává stále lepší vybavení vhodné pro boj s konkrétní potvorou.

Podobně jako v klasičtějších hrách žánru ale platí, že se správným vybavením a znalostmi se adrenalinový souboj s velkou příšerou promění v lehký trénink. Taková chvíle ale netrvá dlouho, hra hráče tlačí do stále nebezpečnějších střetnutí. Monster Hunter nemá volbu obtížnosti, všechno je na hráčích, na jejich schopnosti ovládat svou zbraň, využívat prostředí a kombinovat útoky, pasti a lektvary. Trochu to připomíná hry jako Dark Souls, ale s mnohem přívětivější tváří. A nutnost zasadit desítky úderů dává smysl – hráč nebojuje s humanoidem na levelu 150, ale s obří potvorou se silnou kůží a obrovskými svaly.

Japonské záludnosti

モンスターハンタ pochází z Japonska a i když je aktuální díl série dostupnější fanouškům z Evropy nebo USA, zachovává si některé prvky, které mohou člověka přivádět k šílenství. Kořeny hry jasně prozrazuje uživatelské rozhraní, které má daleko k přehlednosti a jednoduchosti. Hra mnohem více, než je zvykem, spoléhá na texty, namluvená je jen malá část konverzací a nové funkce a herní systémy je nutné nastudovat – čeština přitom chybí. Nahuštěný text s barevným zvýrazněním se ale na televizi při hraní na konzolích špatně čte. Až hra vyjde na PC, budou to mít hráči trochu jednodušší.

Vyloženě otrava je potom způsob přijímání úkolů. Místo plynulého pohybu po světě a rozhovoru s důležitými postavami je nutné každý získaný úkol ručně "otevřít" a zahájit. Hra pak několik sekund pracuje a teprve potom je možné zahájit cestu do místa, kde lze úkol splnit. Tento krkolomný způsob je ve hře pravděpodobně kvůli možnosti hrát všechny části hry až ve čtyřech lidech. Nepochybně by to ale šlo udělat i elegantnějším způsobem. Nemluvě o tom, že ve hře je několik typů úkolů / herních aktivit a vyznat se v tom všem chce čas.

Specialitou série Monster Hunter je potom fakt, že potvory ve hře nemají grafické znázornění svého zdravotního stavu. Kvůli tomu je minimálně v počátku velmi těžké odhadnout, jak moc má smysl riskovat a pokračovat v boji, když dochází léčivé lektvary. Alespoň navigace po rozsáhlém světě plném slepých uliček, podchodů a nadchodů není tak složitá. Vývojáři do hry přidali systém "výzvědných mušek", obláčku zeleně svítících objektů, které ukazují cestu. Aby ale mušky fungovaly, musí hráč nejprve prozkoumat dostatek stop zanechaných konkrétními typy nestvůr. V praxi to znamená, že během padesátiminutového úkolů můžete půl hodiny bloudit, než narazíte na potřebné stopy, ale pak příšeru najdete za pár sekund.

Dlouhé úkoly, které nelze přerušit, jen naznačují celkový rozsah hry. Jen na samotný příběh je potřeba asi 70 hodin, objevení všech zákoutí a získání všech achievementů/trofejí zabere stovky hodin.

Technicky s rozpaky

Monster Hunter se s podtitulem World dostávají poprvé na nové výkonnější konzole. Díky tomu vypadá hra nejlépe ve své historii. Jednotlivé herní lokace jsou rozsáhlé a samotné příšery majestátní a detailně vykreslené. První dojem ale neříká všechno. Capcom pro Monster Hunter vyvíjí vlastní herní engine, který evidentně není optimalizovaný tak dobře, jak by si hra zasloužila.

Na základních verzích konzolí hra neběží optimálně a na obyčejném Xboxu One má nižší rozlišení, na PS4 zvládá Full HD. Na výkonnějších verzích nabízí hra možnost volby mezi třemi režimy, ale ani jeden nemá pevně stanovenou snímkovou frekvenci, takže se hra může trochu cukat. Na Xboxu One X nicméně vypadá svět Monster Hunter pěkně, stejně tak na PlayStationu 4 Pro.

Grafické zpracování je stylizované tak, jak je v Asii běžné. Nechybí ani vtípky, jako jsou animace při objednávání jídla v kantýně nebo výrobě zbraní a zbrojí. Jsou roztomilé, ale při padesátém opakování se z nich stává nepříjemné zdržení. Naštěstí je lze přeskočit stiskem tlačítka pro zobrazení systémového menu. Ne že by na to hra upozornila…

Všechny výstřelky a nedokonalosti jsou ale marginální, Monster Hunter World drobné nepříjemnostmi vynahradí adrenalinem při lovu.