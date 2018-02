Kingdom Come: Deliverance se začne prodávat v úterý 13. února, čtyři roky poté, co se nový projekt Dana Vávry zapsal mezi nejúspěšnější projekty na Kickstarteru. Ambiciózní projekt hry na hrdiny bez draků a magie měl původně vyjít už před dvěma lety, ale to by bylo příliš snadné. Z původního třicetičlenného týmu se studio Warhorse rozrostlo na 120 lidí v Praze a další desítky spolupracovníků a subdodavatelů.

Kingdom Come: Deliverence je hra zasazená do období na přelomu vrcholného a pozdního středověku kolem roku 1403. V té době už Jan Hus kázal v Betlémské kapli, Karel IV. zemřel a jeho nástupce Václav IV. v té době trávil čas v zajetí z pokynu svého bratra Zikmunda. Země na pokraji občanské války v atraktivním období evropských dějin dává prostor pro příběh, který zahrnuje šermířské duely, velké bitvy i dobývání hradů.

Související Fotogalerie Návštěva ve Warhorse Studios: Takhle vniká herní epos Kingdom Come zasazený do české historie

Hra měla původně vyjít ve střech dílech, první měl hráčům poskytnout zábavu na 30 hodin, všechny tři měly zabrat asi 70 hodin. Místo toho se Kingdom Come stalo soběstačnou hrou, která většině hráčů zabere 70 až 100 hodin. Nejrychleji to zatím stihl jeden ze zaměstnanců, kteří hru testují. Díky tomu, že zná všechny úkoly nazpaměť, mu stačilo jen o něco více než třicet hodin – přeskočil přitom všechny animované scény, všechny rozhovory a všechny nepovinné úkoly, kterých jsou ve hře desítky.

Na chodbě studia je na nenápadné skříňce hora papírů. Jde o scénáře vytištěné pro herce, kteří postavám v Kingdom Come dali hlas. Text rozhovorů a hraných scén ve hře obsahuje milion slov. Malý sloupek, na snímku zcela vpravo, pak obsahuje notové zápisy pro orchestr, který nahrával herní hudbu.

Bez kostlivců ve skříni

Kingdom Come: Deliverance popisuje spory a ozbrojené střety české šlechty s uherským králem Zikmundem s podporou rakouských a německých žoldnéřů. Německého žoldnéře mají i ve Warhorse. Tobias Stolz-Zwilling je PR manažer studia a na Twitteru se sám se označuje za německého nájezdníka. Těsně před vydáním hry nám dělal průvodce po pražském studiu, které sídlí hned naproti redakci Hospodářských novin a Aktuálně.cz (spolumajitelem Warhorse Studios je Zdeněk Bakala, který vlastní vydavatelský dům Economia). Tobias hovoří výborně česky a ukázal nám v podstatě všechno, co po odeslání hotové hry vydavateli šlo.



Tobias s běžnou zbraní středověké pěchoty - obyčejnou sekerou

Naše návštěva začala překvapivě. Mohli jsme se zúčastnit stand-upu. Tak ve Warhorse říkají poradě, na které designeři, programátoři, a hlavně testeři rekapitulují práci předešlého dne. Hlásí chyby, ideálně s oznámením, že ji už někdo jiný odstranil, diskutují o pocitech, jaké vyvolávají konkrétní situace, třeba v rozsáhlejších bitvách, nebo jak hra reaguje na „šílené“ chování hráčů. V Kingdom Come je možné zabít i postavy důležité pro některé úkoly, hra by si s tím ale měla poradit. Dát hráčům svobodu v tom, jak chtějí hrát, bylo v plánu od počátku. A pokud se má kovářský synek pod vlivem válečných traumat stát vraždící stvůrou, může.

Finální verzi hry, která se lisuje na DVD a Blu-Ray disky, už byla nějakou dobu hotová – musela projít certifikací. To je důležité zejména u konzolových verzí. Hotový už byl i takzvaný Day 1 patch, tedy aktualizace, která obsahuje méně podstatné chyby, jež vývojáři, a hlavně testeři odhalili mezi odesláním „finální“ verze a posledními dny před zahájením prodeje. Nyní ve Warhorse pracují na dalších vylepšeních.

Plastové meče i pár opravdových

Při prohlídce samotného studia jsme začali v nahrávacím studiu, ve kterém vznikla obrovská část hry. Nejprve v něm probíhalo snímání pohybu postav. Ve studiu se střídali lučištníci (jeden nechal ve zdi dírku na památku, když se netrefil do terče), šermíři i fanoušci, kteří na vývoj hry přispěli na Kickstarteru a jejich tváře se za odměnu objeví ve hře. S nimi do studia přicházeli i jejich rodiče a prarodiče, aby ve hře byly věrohodně zpracované postavy starších lidí.

Snímání pohybu herců pro animované scény nebo obličejů lidí mají na svědomí rozsáhlé sestavy kamer, které zaměřují malé plastové kuličky připevněné na obličeji, končetinách, zbraních a další výbavě. Aby si herci neublížili, kovové zbraně nahradily divadelní rekvizity nebo třeba štít vytvořený z plastových trubek. Skutečný štít totiž zakrýval snímací body na těle herců.

Když skončilo snímání pohybu, studio se proměnilo ve studio zvukové, kde zvukoví designéři nahrávali část zvuků do hry – třeba to, jak zní palcát dopadající na ocelovou helmu.

Animátorská kouzla

Hrubá data z motion capturingu se dostávají do ruky animátorům, kteří pohyb herců převádějí na pohyby digitálních postav ve hře. Spousta věcí se přitom dodělává ručně. Například pohyb prstů. ten se ani nesnímal – pro zkušeného animátora je jednodušší jemné pohyby namodelovat. Upravovaly se také pozice rukou vůči předmětům a další drobnosti.

Mezi animačně nejsložitější věci ve hře patří pohyby zvířat – koní, slepic nebo psů. Na místě jsme viděli přípravu sady animací, která umožní zobrazit ve hře plynulý pohyb psa včetně vstávání, rozeběhnutí nebo zastavení či skoku na zídku.

Animátoři přitom vycházejí z moderních dat i z více než sto let starých materiálů. Pohyby koní získali ve Warhorse od externího dodavatele, který provedl motion capturing ve speciálním tunelu. Ručně se ale musely doplnit animace trysku. Ten se v tunelu s omezenou délkou nasnímat nedá. Jak nám prozradil jeden z animátorů, jako skvělý zdroj informací o pohybu koní slouží dodnes fotografie Eadwearda Muybridge pořízené v roce 1973

Jako populární a nejspíše nejpoužívanější zdroj informací pro animátory ale slouží moderní technologie – YouTube. I když to na první pohled může vypadat, že si ve Warhorse zpříjemňují náladu videi se zvířátky, jde o práci, nasávání informací. To ze zaměstnání animátora tvoří alespoň polovinu. Během naší návštěvy jeden z animátorů studoval pohyb stafordšírského bulteriéra při šplhu na stěnu, což je specifická sportovní disciplína pro psí bull plemena.

Historická přesnost a práce pro švadleny

Kingdom Come se pyšní důrazem na věrnost historických reálií. Ve hře je několik ústupků, které hráčům usnadní život. Nejvíce je to vidět u systému lektvarů, které přece jen působí mnohem účinněji a rychleji než skutečné odvary z léčivých bylin. Samotný svět, chování lidí i jejich oblečení však vychází z historických pramenů.

Hra je zasazená do údolí Sázavy nedaleko Kutné hory. Věrnost ztvárnění krajiny autoři demonstrovali v několika videích, recenzentům hry dokonce poslali seznam odkazů na Google Mapy. Budovy ve hře odpovídají tomu, jak vypadala stavení, hradiště nebo kostely ve středověku. Krásně je to vidět na příkladu církevních staveb. Dnes si středověký kostel většina lidí představí jako budovu s oltářem, před kterým je řada lavic. Ve skutečnosti ale účastníci bohoslužeb v kostele ve středověku stáli, lavice se začaly objevovat až v souvislosti s reformačním hnutím. Dění v Kingdome Come: Deliverance ale předchází husitskému hnutí, upálení Jana Husa je 12 let daleko.

Realismus je jasně znát při pohledu na oblékání hlavních i vedlejších postav. Kingdom Come se zásadně liší od jiných her na hrdiny tím, že umožňuje obléknout čtyři různé vrstvy. Pod plátovou zbroj je nutné obléknout vycpávaný gambeson, bez něj žádnou velkou ochranu nenabídne ani kroužková zbroj. To, co dobře znají milovníci historického šermu, bude pro většinu hráčů velké překvapení.

Šaty i zbroje přitom ve Warhorse vznikají netradičním způsobem. Základem bylo studium dobových pramenů, následovaly skeče, ale potom přišel na řadu program určený pro krejčí a švadleny. Jednotlivé obleky se v něm modelují stejně jako reálné střihy, kus po kusu – až poté se sešívají, místo jehlou a nití čistě softwarově.

Příběh a hlavní hrdina

Soubojový systém v Kingdom Come je náročnější na zvládnutí než jednoduché mačkání tlačítek. Vyžaduje strategický přístup, trpělivost a nevypadá tak úchvatně ani krvavě jako třeba v Zaklínači nebo Monster Hunter World. Je to ale způsob, jakým se hra odlišuje od konkurence.

Nezvyklé souboje založené na skutečném šermířském umění, které v podání skupin historického šermu vychází z takzvané německé školy, patří k věcem, jež prosadil Dan Vávra; sám milovník historického šermu i jeho sportovní obdoby označované jako M-1 Medieval.

Dan jako hlavní designér hry vymyslel základní příběhovou linii i řadu úkolů, které hlavní hrdina musí splnit. Má s tím zkušenosti. Jeho pracovní životopis stojí na legendární hře Mafia a jejím druhém dílu. S nápadem na realistickou historickou hru na hrdiny ale u vydavatelů neuspěl. Místo toho získal zájem investora, který ale chtěl záruku, že o hru bude zájem. Výsledkem byla kampaň na Kickstarteru, kde hru podpořilo 35 tisíc lidí a vývojáři získali 1,1 milionu liber (asi 37 milionů korun podle tehdejšího kurzu libry) z původně požadovaných 300 tisíc. To investora přesvědčilo.

Dan Vávra ve Warhorse Studios nemá vlastní kancelář, sdílí ji s dalšími designéry, kteří pracovali na dobrodružstvích, jež v Kingdom Come: Deliverance hráče čekají. Nad jeho stolem je pověšený meč. Není Damoklův – jde o první meč ze série replik historických zbraní, které v rámci kampaně na Kickstarteru dostanou nejštědřejší přispěvatelé.

Na stole pak má kromě monitorů také figurku zaklínače Geralta. Respekt k dílu polských kolegů je vidět i u dalších členů týmu. Figurky Geralta jsme ve Warhorse viděli tři, k tomu jednu figurku gryfa ze Zaklínače. Sám Dan Vávra ale upozorňuje na rozdíly, i když jedno porovnání ve Warhorse používají – herní svět je přibližně stejně velký jako mapa Velenu v Divokém honu. To znamená, že je VELKÁ. A také pěkně nahuštěná. Z velké nástěnné mapy to vypadalo, že je ve hře alespoň deset usedlostí/vesnic a hradů.

Roli Dana Vávry na vývoji hry pak dokresluje i odpověď na otázku, kdo vymyslel virtuální ocenění ve hře. Hráči mohou dostat nálepku Karel Gott, pokud jsou oblíbení ve všech vesnicích, nebo nálepku Panic, pokud hráč hrou projde bez toho, aby svedl nebo se nechal svést nějakou herní postavou. „No já jsem to vymyslel,“ pochlubil se Vávra. „No, nedělal to úplně sám,“ ozval se kolega od vedlejšího stolu. Ne, Dan Vávra Kingdom Come nedělal ani zdaleka sám, ale jeho podpis na hře je extrémně výrazný.

Související 8. 2. Chytré hodinky mohou překvapivě přesně odhalit cukrovku, vysoký tlak nebo spánkovou apnoi 8. 2. K rozpoznání onemocnění slouží umělá inteligence a data o srdečním tepu a jeho odchylkách. Vyplývá to z rozsáhlé studie, která se zabývala daty...