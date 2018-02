"Pánové, se vší vážností vám musím oznámit, že tahle země je v prdeli… Sakra hluboko v prdeli." Popis situace zemí Koruny české je ve hře Kingdom Come: Deliverance hrubý, ale věrně popisuje realitu šlechty na straně Václava IV. proti níž vyrazila Liška ryšavá se svými kumánskými žoldnéři. Hráč nemá ve své moci změnit historii, může ale pomstít své rodiče zabité Zikmundovými vojáky. A to se počítá.

Království nebeské je hra, která na první pohled cílí na české publikum. Na hráče, kteří se chtějí ponořit do historie své země a poznat ji jinak než ze stránek učebnic nebo historických románů. Kingdom Come má ale mnohem větší ambice. Podobně jako polský Zaklínač chce ukázat, že hry na hrdiny se dají pojmout jinak, v tomto případě dokonce bez magie a snahy o záchranu celého světa. A funguje to.

Snaha oslovit hráče po celém světě, a podle prvních údajů úspěšná, ale znamená také jeden ústupek. Hře se 60 hodinami dialogů chybí český dabing. Nezaplatil by se.

Co si to dovoluješ, drne!

V tradičních fantasy hrách na hrdiny se hráči se svými postavami sžívají v prvních soubojích s krysami a podobnou havětí. V Kingdom Come je to jinak. Jindřich není mág předurčený k velkým věcem, není bojovník, který by svým zjevem zaháněl na útěk hordy skřetů. Je to syn kováře. Umí se poprat u piva, ale meče zná z kovárny, zacházet se s nimi zkouší naučit od žoldnéře, který prochází Stříbrnou Skalicí, malou vesnicí nedaleko Kutné Hory, kterou obsadil Zikmund ve snaze zkrotit odbojnou českou šlechtu a získat tamní stříbro.

Obyčejné vesnické starosti o to, kdo komu dluží za sekeru a pár hřebíků nebo kdo naházel hnůj na čí dům, rychle končí. Skalice má stříbro v názvu a na místním hrádku je ho slušná zásoba. To je důvod, proč se najednou na obzoru objeví řada korouhví a do Skalice vtrhnou žoldnéři z dalekých Uher, původem však z Asie. Nemilosrdní Kumáni povraždí každého, kdo se nestihne schovat pod ochranu hradeb. Hra začíná.

Jindřich přežije, ale stále je to jen syn kováře, navíc bez kovárny, bez rodičů. V podstatě žebrák. Nezůstane to tak dlouho, ale dostat se ve středověku mimo stav, do kterého se člověk narodil, nebylo běžné. Vstup do vojska byl jednou z mála možností, jak to změnit, většinou to však znamenalo jen kratší cestu do hrobu. Kingdom Come je ale přece jen hra a Jindřich dostane svou šanci.

Prozrazovat více z příběhu by bylo nefér. A není to jen tím, že 20 nahraných hodin v PC verzi hry není dost na jeho odhalení. I tak je co vyprávět, o zločinech, lovu na divokou zvěř nebo nebezpečné lapky. Ale to by znamenalo připravit budoucí hráče o kus radosti ze hry. A to si nedovolíme.

Související Fotogalerie Kingdom Come: Deliverance na snímcích z hraní na PC i Xboxu One X

Když boj, tak boj

Herní principy Kingdom Come se liší od Zaklínače 3, který je etalonem žánru. Hráči nepřidělují body zkušenosti do schopností, které chtějí zlepšit. Pokud se má Jindřich naučit lépe bojovat, musí hezky máchat mečem. Jindřich se postupem času naučí nové údery, jako jsou rány hlavicí meče, ale jen díky tomu, že získá respekt velitele, který ho zasvětí do fines šermu.

Soubojový systém v Kingdom Come je jedním ze základních kamenů hry, ale zároveň je trochu kontroverzní. Zvenku vypadá kostrbatě a složitě. Hráči nestačí mačkat jedno nebo dvě tlačítka. Místo toho musí najít správnou vzdálenost a pro svůj úder zvolit cíl z pěti dostupných. Ideálně takový, který si jeho sok nechrání. Hra při každém úderu vyhodnocuje spoustu faktorů, simuluje fyziku zbraní i zbrojí, které mohou mít až čtyři vrstvy.

Prvních pár nepřátel je možné porazit i bez velkých zkušeností a hra dává možnost naučit se meč ovládat. Po chvíli to začne dávat smysl. Totéž platí o střelbě z luku. Ta je záludná, protože vidíte jen luk, šíp a svůj cíl. Žádný zaměřovač, jen vaše oči, ruce a odhad vzdálenosti. Jako ve skutečnosti. Proti častějšímu pohledu na svou postavu zezadu se Kingdom Come odehrává očima samotného Jindřicha, podobně jako 3D střílečky, což míření trochu usnadňuje.

Oficiální videoukázky ze hry ukazují souboje často, ale ve středověku nebyly ozbrojené střety tak časté. Stejně užitečné jako zbraně jsou i menší kovové výrobky, třeba šperháky. Systém loupení je v Kingdom Come také náročnější než v jiných hrách. Sladit pohyby šperháku a planžety v zámku se musí naučit Jindřich i hráč. Může to být i frustrující, o to větší je ale potom radost z úspěšné krádeže. Stejně tak dobře je ale možné být ve hře dobrý křesťan. Možná je to těžší než občas zhřešit, ale tak to bývá. A tým scenáristů a designérů si dal záležet, aby bylo možné herní úkoly řešit různými způsoby.

Související Fotogalerie Návštěva ve Warhorse Studios: Takhle vniká herní epos Kingdom Come zasazený do české historie

Kingdom Come: Deliverance jde prostě mimo hlavní proud. Většina herních trháků vodí hráče za ručičku, nabízí volbu obtížnosti včetně variant, kdy snad ani nelze neuspět. Království nebeské vás hodí do bláta a snaž se, drne. A drn třeba zjistí, že na to šel špatně. Hru ani není možné kdykoliv uložit. To se děje automaticky po dokončení herních úkolů. Hráč může uložení iniciovat tím, že se herní postava vyspí v posteli nebo vypije speciální (a drahý) likér sejvovici. Je ale zřejmé, že krátce po vydání hry bude internet plný návodů, které hře sice vezmou trochu kouzla, ale výrazně usnadní život hráčům, kteří se někde zaseknou.

Kouzla se 120 lidmi

Kingdom Come je hra bez magie, když nepočítáme alchymii, tedy míchání lektvarů, které fungují mnohem mocněji než reálné bylinkové odvary. Kouzla ale dokázali všichni, kdo na hře pracovali. Tak ambiciozní hru, která nabízí asi 70 hodin zábavy, zvládl vytvořit tým s pár desítkami lidí na začátku a na konci s méně než 150 lidmi. Na populárním Zaklínači 3 se přitom podílelo asi 1500 lidí a celá hra měla výrazně větší rozpočet.

Kingdom Come je výpravná a rozsáhlá hra se spoustou namluvených dialogů a animovaných scén. A i když nevypadá tak detailně a dokonale jako třeba Assassins Creed Origins, vypadá skvěle. Na notebooku s GeForce 1060 hra běžela ve vysokých detailech plynule ve Full HD rozlišení. Na Xboxu One X hra běží ve vyšším rozlišení 1440p, ale má méně detailní textury.

Z technického pohledu bude hráče trochu mrzet nahrávání před dialogy s jinými postavami a na základních verzích konzolí obecně dlouhé nahrávání, to je ale asi jediná výraznější technická slabina. To, že tak malý tým zvládl udělat zároveň verze pro Xbox i PlayStation 4 a využívá i vyššího výkonu jejich vylepšených verzí, je ale úctyhodné. A Kingdom Come je skvělá hra.

Související Video Kingdom Come: Deliverance je pohlcující výlet do českého středověku

Upozornění:

Spolumajitelem vývojářského studia Warhorse je Zdeněk Bakala, majitel vydavatelství Economia.

Autor textu přispěl na vývoj hry na Kickstarteru. Ani jedna z těchto skutečností neovlivnila hodnocení hry samotné.