"Poprvé nemusí být vždy nejlepší" a "připraveným přeje štěstí". Obě rčení lze vztáhnout na intimní záležitosti, cestování i hraní hitu Kingdom Come: Deliverance. Na první pohled složitá hra, která chvílemi koketuje s žánrem "přežití", může mít i odlišnou tvář a dávat hráčům ještě větší volnost, než se zdálo.

Obtížnost hry vychází ze dvou prvků. Prvním je samotný hráč, nezvyklý na netradiční systém soubojů, vylamování zámků nebo nutnost pečovat o zbraně a vybavení. Druhým je samotná postava hlavního hrdiny, který neumí zacházet s mečem, netrefí s lukem vrata od stodoly a neporadí si ani se starým agresivním opilcem. Ani jeden stav naštěstí není trvalý a z Jindřicha se může stát bijec, kterým budou jednou kumánské babičky strašit své vnoučky. A i nezkušený hráč si s "bojovou hvězdicí" soubojů po chvíli poradí.

1. Nespěchejte

Kingdom Come má pomalejší rozjezd, který má hráčům přiblížit herní svět. První část hry ve Skalici má ještě jednu skrytou vlastnost, která rozvážnějšímu hraní svědčí – až do určité události v ní neplyne čas. To znamená, že se můžete věnovat prozkoumávání světa nebo sběru surovin, které lze prodat. Do dalšího postupu hrou lze získat náskok. Přímo ve Skalici je možnost vyzkoušet si práci se šperhákem nebo základy šermu. Skutečný prostor k tréninku základních schopností přijde ale až v městečku Rataje, kam je dobré přijet s nějakými penězi. Opravdový vojenský i lovecký výcvik přijde až později.

2. Vsaďte na květiny

Není úplně typické, aby kovářský syn sbíral rostlinky, ale vyplatí se to. Posbírat šalvěj ve Skalici je nejlepší způsob, jak přijít k penězům. Sbírání květin a znalost alchymie dokáže odstranit i bolehlav spojený se systémem ukládání hry – ten vyžaduje vypití pálenky sejvovice. V obchodě stojí i sto grošů, vyrobit se dá za pakatel. Sběr květin má i další přínosy. Po zlepšení na pátou úroveň stačí mít v batohu 30 rostlinek a postavě se zvýší charisma. Po dosažení desáté úrovně, což netrvá až tak dlouho, se při sbírání květin začne zvyšovat i síla postavy z neustálých dřepů.

3. Trénujte boj

Soubojový systém Kingdom Come je složitější, než je obvyklé. Hra se ho snaží vysvětlit ve dvou výcvikových segmentech, které hráče naučí základy. Hra dokonce sama radí boj trénovat, nestačí se jen vrhnout na nepřátele. Zvláště kumánští žoldnéři nebo velitelé lapků mají s bojem více zkušeností a Jindřich na začátku neumí pokročilé kombinace úderů a blokování s protiútokem. Ty se lze naučit dalším tréninkem v Ratajích, stojí to pár desítek grošů, ale rozdíl na bojišti je zásadní. S tréninkem pomohou i pěstní souboje, místo snahy o rychlé zbití soupeře se snažte co nejdéle jen bránit – zlepšuje se tím schopnost obrany i pro souboje s mečem.

Tréninkem se naučí hráč lépe hru ovládat a Jindřich se naučí lépe pracovat se zbraněmi – jako bonus pak dostane nová vylepšení, která opět zvýší jeho efektivitu v boji. Totéž platí o lukostřelbě. Mířit prostě od oka hráči nejsou zvyklí, ale dá se to naučit. Skutečná možnost, jak umění lukostřelby ovládnout, přijde až po pár hodinách hraní, krátce po prvním tréninku lukostřelby v Ratajích při honu na zajíce (40 šípů zdarma se hodí). Navíc pozor, šípy, které nezasáhnou cíl, lze posbírat, jen jsou v lesním podrostu hůře vidět.

4. Nebojte se zámků

Vývojáři už slíbili, že na konzolích upraví vylamování zamčených dveří a truhel, aby bylo snazší. Možná je to škoda, protože u této činnosti, stejně jako u kapsářství, platí dvojnásob, že je zapotřebí, aby si tyto dovednosti osvojil hráč i Jindřich. Po deseti dvaceti hodinách hraní se snadné zámky stávají opravdu snadnými. A podobně jako u soubojů přijde skutečný výcvik až v Ratajích. Pro ideální postup hrou je ale v podstatě nutné rozlomit zámek jedné truhly na hradě Talmberk. Dá se to zvládnout, šperháky se dají koupit a díky sběru bylin ve Skalici by finance neměly být problém. Ale v nejhorším jde z hradu uniknout i bez zbroje hradní stráže, nemá tedy smysl se tím nechat odradit.

5. Jindřich nemusí být slušňák

Prvních pár hodin hraní je v podstatě nutné postupovat v příběhu. Poté se ale možnosti otevírají. Svět Kingdom Come funguje sám o sobě a nechává hráče, aby dělali skopičiny. Současný herní hit ostatně podporuje různé přístupy i k řešení příběhových úkolů. Jen z Talmberka se dá uniknout minimálně čtyřmi způsoby.

Vydělávat peníze na nové vybavení se dá lovem nebo sběrem, ale také krádežemi a loupežemi. Jindřich se může dát na dráhu masového vraha, a pokud bude hráč opatrný, nebude to mít negativní následky. Pokud by měl ale Jindřich problémy prodat kradené zboží, dá se s tím vyrovnat cestou do jiné vesnice nebo uložením "horkého zboží" do truhlice – po čase lidé zapomenou, jak ukradené věci vypadaly, a odkoupí je.

Další drobné tipy