Chuchel není konkurence pro Kingdom Come, Asassin’s Creed nebo Call of Duty. Je to napůl hra, napůl groteska. Hlavní hrdina Chuchel, oživlý chuchvalec chlupů, má jediné přání – sníst třešeň. Tu se mu ale bere obří černá ruka a Chuchel musí překonat desítky překážek, aby se ke zdravé svačince dostal. A aby toho nebylo málo, přetahuje se o kousek ovoce s červem, který se jmenuje Kukel.

Jestli jste z popisu hry zmatení, je to v pořádku, na první pohled to moc smysl nedává. Už první herní obrazovka ale ukazuje, co se dá od nového díla studia Amanita Design čekat. Chuchel chrupká v krabici a hráč má za úkol ho probudit. Stačí ťukat na předměty na obrazovce a sledovat reakce. Budík Chuchel zamáčkne kladivem. A puštění velkých reprosoustav skončí jen tím, že sádrový trpaslík dostane po hlavě pantoflem. To vše s patřičnými zvukovými efekty a nádhernými animacemi.

S postupem času Chuchel nabídne složitější hádanky, a dokonce i prvky známých her – narazíte na variace na Tetris, Pacmana, dokonce i Angry Birds. Vše zjednodušené a upravené tak, aby to neodradilo ani malé děti, které jsou ideální cílovou skupinou. Na dospělé hráče, ideálně rodiče oněch malých dětí, myslí Jaromír Plachý jako autor hry také. Narážka na filmový Matrix a několik pubertálních vtípků potěšilo.

Chuchel nabízí za cca 250 korun zábavu na několik hodin. To samo o sobě není špatná nabídka třeba ve srovnání s lístky do kina pro celou rodinu.

Nakonec můžu napsat jen jediné – ještě nikdy jsem neměl po dohrání videohry tak příjemný a uvolněný pocit. Žádná úleva, že to skončilo, žádné vyplavení adrenalinu. Jen radost, jak to dopadlo. Už jen za to si Jaromír Plachý a celá Amanita zaslouží velké DÍKY.