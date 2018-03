Bylo to dlouhé čekání. O hře Shadowgun Legends jsme se poprvé dozvěděli před rokem a půl a příslib obrovského herního světa a špičkové grafiky byl lákavý. Čekání naštěstí stálo za to. Na mobilních telefonech aktuálně není 3D střílečka, která by měla hezčí grafické zpracování a tolik obsahu. Více než 200 herních misí na čtyřech planetách, šest set různých zbraní nebo tisíc kusů výzbroje je jen začátek. Verzi pro Android i tu pro iOS čekají minimálně desítky přídavků a doplňků.

Shadowgun Legends se místo zombíkům, typických pro Madfinger Games, věnuje jiné zhoubě lidstva – mimozemšťanům. Rasa zlých Tormentů se snaží podmanit si celou galaxii a Země potřebuje zachránit. Obyčejní hrdinové by to nezvládli, a tak nastupují legendy. Není to příliš originální premisa, ale ve střílečkách příběh hraje až sekundární roli. Opravdu, při intenzivních přestřelkách na příběh nikdo myslet nebude.

Samotné střílení je přitom to, co Madfingeři umí nejlépe. Shadowgun Legends je už jejich desátá hra a většina z nich jsou střílečky. Ovládání je extrémně jednoduché, levý palec ovládá pohyb postavy, pravým palcem se míří. Primární zbraň spustí automaticky, když hráč dostane so hledáčku nepřítele. Nastavit lze i ruční střelbu, ale na mobilu je pohodlnější automatický režim.

I když je ve hře spousta možností, je všechno přehledné a logické. Navíc i na mobilu je možné hrát s bezdrátovým ovladačem, třeba od Xboxu. Pak se Shadowgun Legends hraje stejně, jako třeba Halo – jen nejde (alespoň zatím) skákat. S ovladačem je možné například střílet přesněji s využitím mířidel, i pohyb je přesnější, ale míření není tak intuitivní, stejně tak je složitější ovládání hry mimo samotný boj. Oba styly ovládání mají jednoduše něco do sebe.

Vlk samotář i online bitky

V jádru Shadowgun Legends připomíná online střílečku Destiny. V ní je cílem hráčů také získávání co nejlepšího vybavení a nových schopností. Shadowgun ale podobně rozsáhlou hru s online elementy přináší na mobily jako první. Vedle milionů různých kombinací zbraní a zbrojí tu jsou také desítky speciálních útoků a vlastností. Lepší kousky výbavy nabízejí také speciální vlastnosti, které se aktivují poté, co hráči s danou výbavou zabijí požadovaný počet nepřátel.

Legendy se dají hrát čistě sólo v příběhovém režimu, ale celý herní svět je online. Hráči se mohou potkávat na základně, ve které nechybí ani bar, a zároveň si mohou poměřovat schopnosti v soubojích jeden na jednoho nebo ve skupinových bitvách. Tvůrci jsou brněnští patrioti, a tak je základna moderních hrdinů chránících Zemi před mimozemšťany umístěná v Brně.

Ještě před tím, než hráči dostanou do ruky zbraň a postaví se prvním emzákům, musejí si vytvořit vlastní postavu. Možností upravit vzhled své „legendy“ je spousta, jediným omezujícím prvkem jsou účesy u ženských postav – pořádně dlouhé vlasy nejsou v nabídce, zbytečně by totiž zatěžovaly grafický čip telefonu. Vzhled postav lze také upravovat čistě vizuálně změnami barvy nebo nálepkami – včetně národních vlajek

Pak už hráče čeká krátké seznámení s ovládáním a postavami, které v Centrále zadávají úkoly. Vedle těch bojových tu jsou také úkoly, které ukazují obchodníky, umělou inteligenci, která dělá barmanku nebo mimozemšťana, který provozuje arénu, ve které se hráči pobíjejí navzájem, v duelech nebo hromadných bitkách. Pro zkušené hráče jsou připravené i výzvy, které je nutné zvládat ve spolupracující skupince.

Příběhové mise působí povědomým dojmem – jsou krátké a intenzivní, podobně jako úkoly v Unkilled nebo Dead Triggeru stejných tvůrců. Rychlý rytmus je na mobilech jednoznačné plus, pět minut na hraní si najde každý. A přitom každý úkol znamená alespoň drobné vylepšení – zisk zkušeností a nového vybavení. Nejaktivnější a nejlepší hráč Shadowgun Legends navíc získá obří poctu - virtuální sochu v nadživotní velikosti uprostřed Centrály.

Technicky fantastické

Madfinger Games je zkušený tým a na hře je to vidět každý okamžik. Grafika je parádní. Skvěle vynikne i na velké televizní obrazovce, pokud hru člověk spustí na Android TV, ideálně na zařízení Nvidia Shield, které má v podstatě stejný výkon jako Nintendo Switch. Hra skvěle vypadá i na výkonných telefonech jako je Galaxy S9, Huawei Mate 10 Pro nebo HTC U11. Spustit se ale dá i na levnějších mobilech, a pořád vypadá dobře.

Nutné je počítat s tím, že se telefony při plném vytížení budou zahřívat a baterie bude úpět. Na tabletech je to lepší, ale výkonných tabletů na trhu moc není. Na druhou stranu je možné hru pustit jen na chvíli, udělat pár misí a pak nechat mobil odpočinout nebo dobít nebo obojí. U her s 3D grafikou je to ale normální, musí se s tím počítat.

Proti předchozím titulům od brněnského studia obsahuje Shadowgun Legends více textů, a hlavně více namluvených dialogů. Ty jsou v angličtině, ale všechny texty ve hře jsou dostupné v několika jazycích včetně češtiny. U českého překladu jsme narazili na drobné chyby, jako je špatné skloňování nebo přehozené Z a Y, ale to jsou drobnosti, které vývojáři časem opraví, rozhodně nebrání v tom si hru užít.

Celé zdarma, ale…

Madfinger Games kdysi svoje hry prodávali. U Dead Triggeru ale nakonec přešli na režim free to play, tedy možnost hrát zdarma, ale s přidanými mikrotransakcemi. Shadowgun Legends je také bezplatná hra, ale dá se říct, že patří mezi ty slušnější, které hráče nijak výrazně nenutí do utrácení. Shadowgun nemá žádná časová omezení toho, jak a kdy lze hrát. Původní plán nabízet za reálné peníze pouze estetické drobnosti, jako jsou barvy a samolepky na zbroje a zbraně však nevyšel.

Kvůli ekonomické návratnosti vývojáři prodávají i herní peníze a balíčky výbavy. Ve hře je dokonce virtuální kasíno. Nic, co by si zasloužilo chválu. Na druhou stranu jediný důvod, proč jsem ve hře koupil balíček „zlaťáků“ byl ten, že si vývojáři peníze zaslouží. Takhle dobře udělaná hra na mobilních telefonech dlouho nebyla.

No a také jsem přeci jen chtěl, aby moje postava měla na ramenou českou vlajku, když už taková možnost ve hře je. Za první nákup, bez ohledu na jeho hodnotu, navíc hráči dostanou trvalou odměnu ve formě většího prostoru na kořist. Během prvních pár hodin hraní jsem sice na limit „batůžku“ nenarazil, ale více je vždycky lépe.