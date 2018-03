Sea of Thieves je hra nesmírně důležitá pro Microsoft. Xbox One a speciálně jeho extrémně výkonná verze Xbox One X mají drobný problém – nedostatek exkluzivních her. Zatímco Sony má na kontě desítky povedených titulů a další chystá na letošní rok, majitelé Xboxu si musejí primárně vystačit s hrami, které vycházejí na všechny platformy.

Hra na piráty od britského studia Rare má proto maximální marketingovou podporu, a navíc ji Microsoft nabídl v den vydání nejen k prodeji na Xboxu a PC, ale také jako součást své služby Xbox Game Pass, která za 149 korun měsíčně nabízí přístup k více než stovce her. Tento tah zabral. Sea of Thieves se skvěle prodává a ve hře je spousta lidí. A není vlastně divu. Když nic jiného, pirátská hra od Rare má to nejkrásnější herní moře na světě.

Pirátské příběhy jsou stále populární. Páska přes oko, papoušek na rameni, dřevěná noha a šavle v ruce mají stále nádech romantiky. Her s piráty přitom není mnoho. Kromě legendárních Pirátů od Sida Meiera s roku 1987 je tu hlavně Assassin’s Creed IV: Black Flag. Rare v Sea of Thieves ale na příběh nesází, vlastně ani žádný nemá. Hráče čeká hledání pokladů, souboje s kostlivci a bitvy s ostatními hráči, ale bez nějakého hlubšího kontextu. A to je největší slabina hry, na které tým pracoval čtyři roky.

Falešná pirátská romantika

Život piráta začíná prostě – hráč si nemůže ani vytvořit vlastní postavu – musí si vybrat z předem připravených (nebo náhodně generovaných) pirátů a pirátek. Následně stačí vybrat, zda chce obsadit větší sloď s několika dalšími lidmi nebo se pokusit ovládnout moře v menší kocábce, kterou lze s trochou práce ukočírovat v jednom člověku.

Hra nováčky nijak zvlášť nevede za ruku. Po probuzení v hospodě se hráč musí vydat do přístavu, kde na něj čeká loď. Ještě dříve by se měl ale stavit za zástupci třech herních organizací, které pirátům dávají úkoly – najít poklad, porazit slavného a dávno mrtvého kapitána, nebo převážet náklad. Pak už je čas se nalodit.

Vydat se na výpravu ale není úplně triviální. Na mapě se po přijetí úkolů hned neobjeví ukazatele, jako u většiny her na hrdiny. Místo toho je nejprve nutné použít jeden stůl k výběru aktivity, do níž se chtějí piráti pustit – na lodích s větší posádkou se o cíli výpravy hlasuje. Pak je nutné na mapě najít správné místo a označit jej a zapamatovat si, kterým směrem je. Potom vzhůru na palubu, zvednout kotvu, spustit plachty a nastavit kurs.

Při osamoceném hraní pak novopečený pirát pobíhá mezi kormidlem, plachtami a stolkem s mapou, aby se někam trefil. Není těžké se ztratit a bloudit nebo narazit lodí do překážky a sledovat, jak se potápí. Lodě se sice dají opravit a voda vynosit, ale v jednom člověku to není ani snadné, ani zábava.

Souboje s kostlivci také nejsou nic zvláštního. Hráč má k dispozici šavli a bambitku nebo pušku s rozptylem jaký mají brokovnice. Munice je omezená, takže každá rána se počítá. Souboj na meče probíhá jednoduše. Hráč může sekat a blokovat a při setkání s větším množstvím kostlivců je nutně využívat pohyb a terén.

Při hře více hráčů je nutné používat mikrofon, domluva je absolutně nutná, jinak se hráči nikam nedostanou. A narazit na slušné spoluhráče může být problém. Ideální je hrát s kamarády. Pak Sea of Thieves dokáže nabídnout slušnou dávku zábavy, alespoň prvních pár hodin, kdy je všechno ještě nové.

Zábavu naopak dokáží zkazit setkání s loděmi jiných hráčů. Ve hře je neomezená možnost útočit na ostatní. Kvůli omezeným taktickým možnostem a jednoduchému soubojovému systému jsou bitvy s ostatními hlavně záležitost počtu a spolupráce. Dobře organizovaná posádka zlých pirátů může zkazit zábavu spoustě lidí. Pokud někdo o souboje nemá zájem, má jedinou možnost – utéct, ale to se nemusí vždy podařit. Všichni ostatně mají stejnou výbavu a lodě. Liší se jen kosmetické prvky, které lze dokupovat za odměn z plnění úkolů. Ve hře úplně chybí element rozvoje postavy nebo získávání lepšího vybavení.

Související Fotogalerie Sea of Thieves vypadá lákavě, realistické moře a komiksoví kostlivci se povedli

Technická pohádka

Sea of Thieves má jednu extrémně silnou stránku – technické zpracování. Častý komentář ke stavu hry je jednoduchý: „Jako by Rare čtyři roky dělali jen na simulaci vln“. V žádné videohře jsme zatím neměli tak krásně udělané moře. Hladina vypadá realisticky, vlny působí věrohodně a rozbouřené moře jasně ovlivňuje navigaci. Většina grafiky má přitom k realističnosti daleko. Tvůrci vsadili na komiksové odlehčené pojetí, které ke hře sedí.

Hra běží dobře na základním Xboxu, byť v nižším rozlišení 900p místo 1080p (FullHD) na Xboxu One X pak Microsoft nabízí luxusní podívanou ve 4K, na obou konzolích se stabilními 30 snímky za sekundu a s HDR efekty na podporovaných televizích. Díky podpoře funkce Play Anywhere jsme Sea of Thieves vyzkoušeli i na herním notebooku MSI GE63VR Raider s GeForce GTX 1070 od Nvidie. Na notebooku hra běžela v nejvyšším možném nastavení naprosto plynule na integrovaném FullHD displeji. V neomezeném režimu zvládá notebook hru v rozmezí 70 až 90 snímků za sekundu podle složitosti zobrazené scény. Díky výborné optimalizaci se Sea of Thieves dá hrát i na počítačích s letitými kartami jako je GeForce GTX 650 stará čtyři roky.

Vedle samotného hardwaru je nutný také kvalitní internet. Nejde tolik o rychlost stahování, ale o to, aby připojení bylo bez výpadků a mělo rychlou odezvu – v soubojích s oněmi „opravdovými“ piráty přepadajícími lodi, je pomalé připojení výrazná nevýhoda.

Galeona nabírající vodu

Můj celkový dojem ze Sea of Thieves se od testovací verze nezměnil – je krásná na pohled, ale pod hezkou skořápkou se skrývá prázdnota. Možná, že se časem do hry dostane nějaký náznak příběhu, složitější a rozmanitější úkoly i možnost získat unikátní kořist. Možná přibude více druhý nepřátel prostředí nebo třeba možnost budovat vlastní pevnosti. Možná se hráči dočkají i možnosti vylepšování postav. Možná autoři umožní hrát bez rizika přepadení jinými hráči…možná. Zatím lze Sea of Thieves doporučit k vyzkoušení v rámci Xbox Game Passu na pár hodin, dávat za Sea of Thieves 1600 korun je šílenství.