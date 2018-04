Největší česká hra málem nevznikla, zachránili ji sami hráči díky a odhodlání tvůrců. Odvážný projekt Dana Vávry podle všech pravidel měl dopadnout katastrofou. Tvůrci měli obrovské ambice, které vyústily nejen ve dvojnásobnou délku hry, ale také ve spoustu problémů.

Díky podpoře desítek tisíc hráčů na Kickstarteru získal Dan Vávra peníze na další roky vývoje od Zdeňka Bakaly, který financoval vývoj prvních prototypů a stal se spolumajitelem Warhorse Studios (Zdeněk Bakala je také majitelem vydavatelství Economia). Na celé hře pracovalo 120 lidí, což je asi desetina velikosti týmů pracujících na podobně velkých hrách u zavedených vydavatelů.

Překvapivě upřímný pohled do zákulisí vývoje Kingdom Come Deliverance poskytl fanouškům hry ve čtyřdílném blogu Martin Klekner, který měl na starost příběhové animace a „filmečky“. S lehkou sebeironií popisuje, že ještě v roce 2015 nebyl hotový scénář hry a hlavně popisuje, s jak omezenými prostředky si museli vývojáři vystačit.

„Myslím, že první, co mi tenkrát proběhlo hlavou bylo: „Wow. Super!“ Hned vzápětí to ale bylo: „A dopr…“ Teprve v tom momentě mi došlo, že nepřijde žádný zkušený tvůrce ze zahraničí, který nás zachrání a tu horu scénářových stran, která se začínala nebezpečně vršit, budeme muset zrealizovat sami… Krom toho jsem si uvědomil, že jsem Cinematic Director v oddělení o jednom členovi.“

Právě vydaný oficiální dokument Jiřího Bigase a Zdeňka Prince, který zachycuje primárně období těsně před vydáním hry a zahájení jejího prodeje, není tak osobní ani nejde tak na kost. Je hodně emotivní a ukazuje hlavně atmosféru před vydáním hry a obavy z toho, jak Kingdom Come dopadne v očích recenzentů, hráčů i z komerčního pohledu. Zajímavý je ale i pohled na to, jak vznikaly balení se sběratelskou verzí hry a jaký problém pro malá herní studia představují pokoutní prodejci digitálních verzí her.