Fanatický vůdce kultu, odloučená komunita uprostřed americké pustiny, spousta zbraní a divoké zvěře. To vše znělo jako skvělé prostředí pro další díl Far Cry, které si zatím libovalo v exotických lokacích a jednou si odskočilo i do pravěku. Velká očekávání i obavy z toho, jak si tvůrci poradí se zobrazením radikalizujícího se amerického venkova, ale vyšly naprázdno.

Far Cry 5 začíná slibně – snahou zatknout vůdce kultu podezřelého z únosů. Když se ale při startu na vrtulník vrhnou jeho příznivci a strhnou jej k zemi, s příběhem to začíná vypadat bledě. Hlavně ve chvíli, kdy se dozvíte, že jako nováček v policejním sboru musíte celý okres očistit od stoupenců kultu sami, přestože s hlavní postavou byl ve vrtulníku i federální maršál.

Zklamáním přitom není fakt, že hráč musí sám zlikvidovat zločineckou skupinu se stovkami členů, to k Far Cry patří, ale způsob, jakým hráče vývojáři manipulují, jak ho drží v nesmyslné situaci. To vše člověku proběhne hlavou někdy během první půlhodiny hraní a poté se to periodicky vrací snad při každém střetnutí s rodinou „charismatického“ vůdce sekty Josepha Seeda. Far Cry 5 totiž sází na nesmysly – drogy, halucinace, ochotu hlavního hrdiny (hrdinky) nechat se opakovaně zajmout a schopnost zase získat svobodu.

Možná, že se autoři jen snažili vyhnout kontroverzi, protože pravicový náboženský kult na americkém venkově bylo příliš složité téma pro vážné nebo realističtější zpracování. Možná by to podle autorů byla nuda, kdo ví. Vesničané a kultisté proměnění drogami v zombie ale moc zábavně ani neotřele nepůsobí. Hry série Far Cry naštěstí nikdy nespoléhaly výhradně na příběh.

Proti kultu s letadly

Příběh je většinu z času, který hráči stráví ve virtuální Montaně, jen vzdálené pozadí. Hlavní je akce, a ta proti předchozím dílům trochu přitvrdila. Kultisté jsou v zavřeném údolí všude. Spousta malých usedlostí ovládaná burany s automatickými zbraněmi by nestačila, a tak neuplyne ani půl minuta, aby po silnici nepřejelo auto s ozbrojenými obránci víry.

Pří útoku na větší města se pak objeví největší (doslova) novinka – obránci si na pomoc v pravidelných intervalech volají bojový letoun. Nejspíše je to jen práškovací letadlo osazené kulometem a raketomety, ale pokud nemáte ve výbavě kulomet nebo vlastní raketomet, je vzdušná podpora nepřítele nesmírně otravná.

Přežití v divočině, pokud se chcete vyhnout autům, kterých jsem během jedné přestřelky u silnice napočítal patnáct, než jsem se raději vydal jinam, pak komplikuje osvědčená parta dravé zvěře. Montana nevypadá jako nebezpečné místo, ale koncentrace medvědů, pum a dalších agresivních tvorů dělá ze zálesáctví a diverzní práce adrenalinový sport. I hloupé divoké prase dokáže člověku ublížit více než kultista s automatickou puškou. Nejen že mají zvířata velkou sílu, ale také jsou pravděpodobně zmutovaná a vybavená kevlarovými vestami. Na medvědy nebo bizony často nestačí ani celý zásobník útočné pušky.

S lidskými nepřáteli se navíc dá vypořádat i kradmo, ze zálohy, ale u zvířat to úplně neplatí. U nich je to spíše naopak, ze zálohy útočí ona. To není stížnost, jen popis situace. Smrt ve Far Cry většinou není zdrojem velké frustrace a v pozdějších fázích hry se rozptýlení hodí. Hráč navíc na všechny výzvy není sám.

S malou armádou po boku

Far Cry 5 je možné hrát formou kooperace dvou hráčů, což průchod hrou zjednodušuje. A to není všechno. Výraznou novinkou je možnost „najmout si“ pomocníky. Při osvobození obsazených usedlostí hráč osvobozuje rukojmí, kteří se mohou přidat do party. Ve hře je osm „pomocníků“ s různou výbavou a schopnostmi, takže třeba letadla přestanou být problém, když máte správného parťáka. Hurk s raketometem je poměrně spolehlivý.

Nejzábavnějšími pomocníky jsou ale pes Boomer, medvěd Cheeseburger a puma Peaches. Pes umí útočit na nepřátele a občas jako suvenýr přinese zbraň. Hamburgerový medvěd je něco jako tank na čtyřech nohách a Peaches je takový malý skrytý zabiják, který se dokáže pohybovat jako duch.

Radost z povedeného zpracování psího přítele mi ale kazí drobnost – Boomer není jediný pes ve hře. Proti hlavnímu hrdinovi totiž občas vyrážejí pitbulové. Většině lidí přijde normální, že tohle plemeno dostalo čistě negativní roli, majitele psů spadajících mezi bull plemena to zjednodušení bude nutně štvát, stejně jako nutnost psy zabíjet. Vlastně bychom měli být zvyklí, pitbulové byli už ve Far Cry 3.

Čistá zábava navzdory příběhu

Far Cry ztrácí body, hlavně co se týká scénáristických chyb. Když překousnete nesmyslný a nezábavný příběh, zůstane to, co dělá Far Cry tím, čím je – výborná střílečka s možností využít skrytého postupu. Herní prostředí dává dost možností volit mezi přímou konfrontací a opatrným postupem a zbraně působí přesvědčivě. Když pomineme nutnost vysypat z výkonných automatických zbraní celé zásobníky do divokých zvířat.

Samotné přestřelky jsou zábavné a přítomnost počítačem ovládaných parťáků přidává do hry něco nového. Dojde i na divokou jízdu v silných autech, nechybí ani vrtulník nebo letadlo (ale odletět si pro pomoc nemůžete). A obří tahač vybavený kulomety patří s trochou nadsázky mezi nejlepší dopravní prostředky v historii videoher.

Jako odpočinek od přestřelek nabízejí autoři hry skvělou možnost uklidnit si nervy prostřednictvím rybolovu. Díky svým úlovkům můžete vydělat spoustu peněz a zároveň budete potřebovat kousek lososa, abyste získali svého medvědího parťáka.

Podobně jako v jiných hrách od Ubisoftu, které už popravdě hratelností splývají v jednu, je herní mapa pokrytá aktivitami. Bylinkami potřebnými pro výrobu „lektvarů“, úkryty prepperů, které schovávají munici a další vybavení. Honitbami s dravou i mírumilovnou zvěří. Horami, na které lze vylézt…. Ve Far Cry je co dělat a celá herní mapa je otevřená od začátku. Autoři sice hráče postrkují „správným směrem“, ale hráč má svobodu si vybrat vlastní cestu. V nejhorším jen dostane trochu více do zubů.

Součást Far Cry 5 je i režim Arcade, ve kterém lze vytvářet vlastní mapy a úkoly s využitím grafických prvků z dalších her Ubisoftu a získané odměny používat v hlavní hře. Vytvořené mapy lze hrát sólo i ve více lidech. Díky tomu bude Far Cry bavit hráče dlouho poté, co dohrají příběhovou linii.

Osobně si ale myslím, že třeba Far Cry Primal byla větší zábava. Klacky a oštěpy byly přeci jen něco jiného než další hromada fanatiků se samopaly. A pokud jde o celý dojem ze hry, mnohem propracovanější „far cry“ nabízí Assassin’s Creed Origins. Assassin's Creed ze starého Egypta má v podstatě stejnou hratelnost, ale s výrazně lepším příběhem a zajímavějším herním světem. Sice bez automatických zbraní a cheeseburgera, ale zato s prostředím, které dává smysl.