Bůh války Kratos patří mezi nejznámější herní postavy. Proslavil se brutalitou, vřelým vztahem k nahým kráskám a nekonečným hněvem Na pokračování příběhu nemanželského syna božského Dia, který se stal bohem války, a nakonec vyvraždil Olympus, hráči čekali osm let. A čekání se vyplatilo.

God of War přináší proměněného Kratose, nové prostředí a největší změny v systému soubojů i samotného vyprávění. Nový God of War se odehrává dlouho po zničení Olympu a hodně daleko. Ze světa řeckých bájí se přesunul do Midgardu, do světa severské mytologie.

Stejně jako herní svět se proměnil i samotný Kratos. Je ještě svalnatější, má luxusní plnovous a syna, se kterým si příliš neví rady. Zdánlivě slabý chlapec zdrcený smrtí své matky je ale plný překvapení a pro hráče je v průběhu soubojů důležitý jako samotný Kratos ozbrojený masivní sekyrou ukovanou trpasličími bratry.

Nový svět, úplně jiná hra

Aktuální God of War je první nový díl série pro konzoli, která se prodává už pátý rok. To je spousta času, který tvůrci využili na maximum. Podobně jako návrat Assassin’s Creed Origins do starověku je i God of War spojený se změnou celého herního žánru. Původní hry série byly v podstatě tupými mlátičkami. Byly zábavné, ale hráče nutily jít v předem určeném koridoru s jen mírně vylepšovanými zbraněmi a schopnostmi hlavního hrdiny. Ani příběh nedostal takový prostor, jaký by si epické vyprávění o řeckých bozích zasloužilo.

Nové prostředí severských mýtů dalo autorům prostor pro nové příběhy, nové nepřátele a nová prostředí zcela odlišná od toho, co hráči znají z předchozích dílů. A ve hře není jen jeden „svět“, ale hned několik říší, mezi kterými se Kratos naučí s pomocí tajemné čarodějky cestovat. Vedle trollů, nemrtvých válečníků, kamenných monster i severských bohů samotných narazí Kratos i na nepřátele, které autoři hry zpracovali netradičně. Jeden příklad za všechny? Rozhodně elfové. Vypadají úplně jinak než v Pánu prstenů. Připomínají spíše duchy, přízraky.

Příběh působí komornějším dojmem, a nejen z zpočátku, kdy se hráč dozvídá, jak Kratos žije dlouhá léta po destrukci Olympu. Vztah otce a syna se prolíná celou hrou formou výborně napsaných dialogů i animovaných prostřihů. Kratos se učí být znovu otcem, projevovat emoce. Snaží se naučit syna, jak být lepší a sám se stává lidštějším. Nechybí ani humor. Kratos vyprávějící synovi při plavě člunem řecké bajky je roztomilý k zulíbání tím, jak mu to nejde.

Možná nejvýraznější změnou je ale samotný herní svět po koridorech v předchozích hrách dostává hráč možnost prozkoumávat prostředí po svém. První část hry to tak nevypadá, ale po pár hodinách se svět otevře, objeví se nové možnosti a s dalším postupem se Kratos s Atreem učí nové dovednosti, které zpřístupňují nové cesty a oblasti.

Z pohledu herního žánru se nový God of War stal akční RPG, hrou na hrdiny, ve které kromě čisté akce hraje mnohem větší roli vybavení a vývoj postav. Možná trochu „bohužel“ God of War připomíná jiné hry. Již zmíněného Hašašína, Tomb Raidera, ale také Dark Souls ve spojení s novým pojetím soubojů.

Sekera a luk proti celému světu

Dříve Kratos kolem sebe mohl více méně máchat čepelemi připevněnými na dlouhém řetězu a hráč ho často viděl spíše z dálky. Strategie moc nehrála roli. V nové podobě v soubojích záleží na načasování, pozici Kratose, jeho výbavě, a hlavně také na znalosti nepřátel a efektivní spolupráci s Kratovým synem Atreem, který v ruce třímá luk.

Kratova nová vražedná výbava má podobu sekery pojmenované výmluvně Leviatan a štítu. Místo jednoduchého mačkání jednoho tlačítka je ale nutné zvládnout celou sadu úderů, speciálních útoků a protiútoků. Základ v podobě silného a slabého bouchnutí sekerou doplňuje práce se štítem, který lze použít i ofenzivně. Lze jím prorazit soupeřův blok, nebo mu podmést štítem nohy.

Sekera slouží také jako zbraň na dálku, Hod sekerou vyžaduje často přesné míření, a protože je to sekera kouzelná, vrací se Kratovi do ruky na zavolání. A cestou zpět zasáhne nepřátele, kteří jí stojí v cestě podruhé. Sekeru používá Kratos i jako primární nástroj při řešení hádanek, které odemykají cestu dál nebo zpřístupňují truhly s odměnami. Schopnost sekery vrátit se zpět k majiteli a cestou zasáhnout cíle je nutné využívat i tady.

Nechybí ani boj beze zbraně v režimu hněvu spartského válečníka. Po naplnění ukazatele vzteku lze stiskem obou analogových páček na joypadu aktivovat běsnění, které vede k rychlé decimaci nepřátel. Stejně jako údery zbraní lze i pěstní souboje vylepšovat výměnou bodů zkušenosti za nové schopnosti. Někdy je lepší bojovat beze zbraně i s klidným Kratosem. Jednak může být sekera zaseknutá v místě, kde brání například produkci jedu, jednak lze sekyrou zaseknutou do těla nepřítele zasaženého nešťastníka zmrazit a s jeho kolegy se vypořádat ručně.

Nutnou součástí soubojů je také pohyb, úhyby a úskoky lze kombinovat se speciálními údery. Celý bojový systém má jednoduchý základ, ale plné ovládnutí Kratových schopností zabere spoustu času – výsledek je ale ohromující.

Další vrstvu strategie do soubojů přidává i Atreus se svým lukem. Nejprve to vypadá, že je úplně zbytečný, ale stačí odemknout první speciální schopnosti a malý kluk s lukem dokáže zdvojnásobit šanci Krata na přežití i v těch nejšílenějších soubojích. Atreus funguje částečně sám, ale hráč mu může ručně přikázat, aby vystřelil tam, kam se zrovna Kratos dívá. A po pár hodinách hraní získá Atreův luk schopnost odemykat další místa.

Vylepšování zbraní, zbrojí a speciálních útoků na začátku působí trochu složitě, ale hra se nové prvky snaží vysvětlovat a hráči nakonec brzy zjistí, co se vyplatí vylepšovat. Pokud chcete tip, pak primárně si pozornost zaslouží Atreúv luk a u Kratose schopnost prorazit soupeřův obranný postoj vlastním štítem.

Fantastická podívaná jen pro PlayStation

God of War patří mezi hry, které definují svou generaci konzolí. Podobnou roli má ještě Uncharted. Kratos ale ke vždy skvělému technickému zpracování přidával něco navíc. Ať už to byli obrovští titáni, kteří se nevešli na obrazovku nebo zobrazení pekla, God of War dokázal ohromit Daří se mu to i nyní, zvláště na PlayStation 4 Pro. Tvůrci hry trochu změnili perspektivu. Kamera je mnohem blíže hlavního hrdiny a hráče více vtahuje do akce. Kratos je mnohem podrobněji vykreslený. Každý sval, každý pohyb jsou dokonale zpracované.

Plné detailů je i prostředí. Podobně jako v případě Horizon Zero Dawn je ve hře například deformace sněhu pod chodily hlavní postavy. Hry s texturami, stíny, světlem fungují na jedničku a svět severské mytologie působí plným a živým dojmem. Mezery má God of War ještě ve zpracování oděvů, ale to je věc, se kterou se zatím nedá nic dělat – fyzikální simulace tkanin je pro současný hardware extrémně náročná – a to se netýká pouze konzolí, ale i výkonných herních počítačů.

God of War umožňuje dokonce skrýt prvky uživatelského prostředí, aby si hráč svět severské mytologie užil nerušeně. Hrát bez informací o stavu zdraví Kratose nebo jeho nepřátel, bez kompasu a dalších informací je těžší, ale také intenzivnější. Hra přitom poskytuje dost informací sama o sobě. Například informace o příchozích útocích dostává Kratos od svého syna. „Pozor, střelba zezadu“ je jasnější informace než červená šipka na spodní straně obrazovky.

Všechno ale není dokonalé. I v režimu vysokého výkonu se hra na PlayStation 4 Pro někdy cukne. Nestává se to často, o to výrazněji to ale hráč vnímá. V režimu hezčí grafiky s vysokým rozlišením jsou poklesy snímkové frekvence častější. Hra přitom neběží v nativním rozlišení 4K, pomáhá si softwarovými triky. To ale vůbec nevadí, i na velké obrazovce je těžké si drobných grafických artefaktů všimnout. Jen je znát, že fantasticky vypadající Kratos už rok po zahájení prodeje PlayStation 4 Pro naráží na její výkonnostní limity. Ale koho to vlastně zajímá? Důležitější je zábava a samotné plynutí hry. Celý God of War se dá hrát bez jediné obrazovky nahrávání. I při smrti Kratose stačí zmáčknout tlačítko a hraje se dál. Bez čekání.

Jedinou otázkou je, na co čekáte vy. God of War už vyšel a Kratos čeká.