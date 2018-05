Sešli se dva Slováci a Čech žijící v Los Angeles. To by mohl být začátek nějakého povedeného vtipu, ale není. Místo toho je to začátek příběhu, který vyústil vydáním nové české hry Beat Saber. Ta se hned po svém vydání podobně jako Kingdom Come šplhá na nejvyšší příčky prodejnosti ve službě Steam.

Nejjednodušší způsob, jak popsat nové dílo Jána Ilavského, Jaroslava Becka a Vladimíra Hrinčára je „rytmická hudební hra, ve které taneční podložky nebo plastové nástroje nahrazují světelné meče“. Meče, které připomínají výbavu rytířů Jedi z Hvězdných válek, nejsou opravdové. Autoři hry jen chytře využívají virtuální realitu, aby nabídli až hypnotický herní zážitek.

Základní princip hry Beat Saber je nesmírně prostý a osvědčený. Směrem k hráči se pohybují barevné „krabice“ představující noty. Hráč je musí ve správný čas trefit, aby hudba a hra samotná pokračovala. Na stejném principu pracují legendární hry jako Dance Dance Revolution nebo Rock Band či jedna z nejpopulárnějších her pro virtuální realitu Audio Shield.

Jednoduchý základ je dobrý začátek, Beat Saber ale boduje unikátním pojetím. Světelné meče ve virtuální realitě dávají „hudební“ hře úplně jiný rozměr. „Noty“ mají dvě barvy, stejně jako meče, a samozřejmě to není náhodou. Přeseknout kostku mečem správné barvy ale nestačí. Aby to hráči neměli tak snadné, je na krychlích představujících noty ještě šipka. Ta určuje směr, kterým hráč musí provést sek mečem.

Vyladěné do detailů

Autoři si dali záležet na tom, aby hra nedovolila hráčům jen máchat rukama. Všech deset skladeb ve hře funguje jako hodinky, a to hned v několika úrovních obtížnosti, kdy se mění počet „not“, rychlost jejich pohybu i pozice v prostoru. Virtuální realita tady není jen pozlátko nebo výstřelek, ale způsob, jak hráče vtáhnout do světa beatů a zároveň z něj udělat mistra v přesném sekání. Nutnost sledovat pohyb not, jejich orientaci i to, v jaké jsou výšce, dělá z hraní solidní tělocvik.

Beat Saber hráče nehodnotí jen za to, kolik not trefí. U každého zásahu si hra všímá, jakou rychlostí a jak čistě meč kostkou prošel – zda byl ve správném úhlu a jak blízko středu kostky to bylo. Každá nota má maximální hodnotu 100 bodů, při prvních pokusech ale budou hráči nejspíše rádi i za poloviční hodnocení. Dosáhnout skvělého skóre chce trénink, ale hodně pomáhá smysl pro rytmus i koordinace očí a rukou.

Zahraje si každý – na nejnižší obtížnost si se sekáním not poradí i šestileté dítě, i když se bude možná trochu rozčilovat. Stačí totiž minout pár not a hra končí. Nejspíše právě pro děti ale hra nabízí možnost sekání ještě trochu zjednodušit odstraněním šipek na notách, pak je jedno, jakým směrem se meč noty dotkne.

Příjemný pocit ze hraní je výsledek pečlivého vyladění hudby a pozice not pro každou skladbu v kombinaci s přesným převodem pohybů hráčů do virtuálního prostoru. Překvapivě dobře funguje Beat Saber nejen na HTC Vive, které má obecně nejlepší sledování ovladačů v prostoru, ale i na systému Mixer Reality od Microsoftu. Realističnost přidává i vibrační zpětná odezva, která slouží jako jasná informace o tom, zda se člověk do noty trefil.

Nehotová hra za pár korun

Beat Saber vychází v režimu předčasného přístupu. To znamená, že nejde o kompletní produkt. Místo toho vývojáři dotáhli svůj titul do podoby, ve které se dá ve hře užít spousta zábavy, ale ještě je místo pro vylepšení.

Beat Saber má povedenou, byť relativně jednoduchou grafiku, z technického pohledu je ale vypilovaná. Omezením je hlavně nabídka herních režimů a počet dostupných skladeb. Aktuálně je k dispozici deset písniček v různých elektronických hudebních žánrech, které lze hrát v režimu arcade. V něm se hráčům počítá skóre, které se porovnává s ostatními díky zabudovaným žebříčkům. Snaha překonat své vlastní výsledky a vyrovnat se těm nejlepším, dává hře dostatečný náboj.

V budoucnosti ale bude Beat Saber mnohem lepší a rozsáhlejší. V současné podobě má všech deset skladeb od Jaroslava Becka ručně nastavené herní prvky. V budoucnosti se ale Beat Saber podobně jako Audioshield dočká napojení na Youtube a Spotify. To znamená, že bude možné máchat mečem do rytmu jakékoliv skladby dostupné v těchto službách. Zatím není zřejmé, jak bude fungovat automatický systém, který do hudby vloží noty a případné překážky, které hráče nutí pohybovat se v prostoru. Autorské skladby budou nepochybně fungovat lépe, ale možnost neomezeného výběru hudby má hodně do sebe. Tak uvidíme.

Snad se ale dočkáme i dalších skladeb od Becka. Ne proto, že jde o člověka, který se hudebně podílel třeba na traileru filmu Star Wars: Síla se probouzí nebo trailerech ke hrám Overwatch a Heroes of the Storm, ale proto, že jsou prostě povedené.

Už v současné podobě je nicméně snadné Beat Saber za 20 eur (500 Kč) doporučit. Samozřejmě za předpokladu, že máte doma Vive, Oculus Rift nebo headset Mixed Reality. Počítá se také s tím, že hra vyjde na PlayStation VR, datum vydání ale zatím stanovené není.