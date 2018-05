Pro někoho odkojeného Ábíčkem a jeho vystřihovánkami je Labo od Nintenda zjevení. Japonská herní firma se tak trochu vrátila ke své vlastní historii spojené s výrobou papírových herních karet a následně výrobou hraček, a vytvořila moderní zábavu z kartonu. Spíše než vystřihovánky ale Labo připomíná Origami – nic se nelepí, jen se skládají a do sebe zasunují kousky kartonu.

To, co na první pohled vypadá jako bláznivý nápad, je ve skutečnosti geniální produkt – hlavně pro rodiče, kteří si chtějí s dětmi hrát modernějším způsobem. Složit si vlastní motorku nebo rybářský prut z papíru a následně je oživit pomocí konzole Switch je totiž něco jiného, než si jen pustit Super Mario Odyssey a dohadovat se, kdo bude ovládat Maria, a kdo Luigiho. A je v tom místo i pro rodiče.

Nintendo Labo má zatím dvě podoby: Dvě krabice, ze kterých lze tvořit a následně oživit buď pět různých modelů ve verzi Toy-Con Variety Kit, nebo robotický oblek variantě Toy-Con Robot Kit. Podle všeho jsou v plánu i další projekty a po hodinách strávených s Nintendem Labo v to osobně doufám.

Hračky, hry i programování

Na test jsme měli tu barvitější verzi, která má dvě výhody. První je fakt, že dává více na výběr a každé dítě i jejich rodič si můžou složit "to svoje". Druhou výhodou je kratší doba skládání jednotlivých kartonových hraček, kterým Nintendo říká Toy-Con. Variety Kit slibuje sestavení jednodušších projektů už za hodinu a půl, robot chce podle Nintenda alespoň tři hodiny – reálně je ale dobré počítat s ještě delší stavitelskou zábavou. To je ale dobře, budování je parádní součást celého zážitku.

S následným využitím vyrobených kartonových hraček je to komplikovanější. Toy-Cony se po vložení ovladačů z konzole Switch v podstatě mění v netradiční pohybové ovladače, které ze softwarových hříček dělají působivou ukázku smíšené reality. Papírový prut, na který lze chytit i žraloka? Kartonová řídítka motorky, která umožňují ve hře přesně zatáčet pohybem a zrychlovat otočením zápěstí? Paráda. A co teprve papírové piáno, které opravdu hraje. Nebo mňouká.

Nadšení z propojení papíru a softwaru bude mít v různých rodinách různou délku trvání. Hlavní "hry" pro jednotlivé projekty nejsou příliš dlouhé ani bohaté na obsah. Třeba rybolov nabízí jen asi deset druhů ryb v jednom prostředí, motorka má k dispozici tři trati. To je ale jen začátek. Každý projekt má k dispozici další varianty a funkce. Kromě toho funguje Nintendo Labo trochu jako výuková sada programování a kutilství. Není tak přehledné jako skládání bloků na Code.org, ale na webu jsou už první výtvory, které využívají schopnosti aplikace Nintendo Labo a ovladačů Joy-Con ve spojení s vlastními papírovými výtvory.

Už jen rozcvička v podobě dálkově ovládaného auta, které vypadá spíše jako brouk, má netušené schopnosti. Zařízení se dvěma zasunutými Joy-Cony se pohybuje díky vibracím ovladače, zároveň má ale noční vidění díky malému senzoru v ovladači a dokáže i sledovat reflexní značky, takže má takový hrubý samořiditelný režim. Opravdu šikovní uživatelé ale dokážou mnohem více – třeba udělat ze Switche kytaru, na kterou lze hrát jako na tu opravdovou. Stačí jen pár gumiček a spousta trpělivosti.

Archy a archy kartonu

Nintendo Labo je fyzicky asi největší hra, jakou kdy Nintendo prodávalo. Obří krabice přitom není bouda na zákazníky jako velká krabička na miniaturní paměťové karty s hrami pro konzoli Switch. Krabice s Variety Kitem je v podstatě plná kartonu s dílky, ze kterých se skládají budoucí hračky. Vedle papíru je v krabici také paměťová karta se softwarem, která funguje jako interaktivní průvodce stavbou a následně výtvory oživí, a také malý sáček s několika plastovými díly, gumičkami a šňůrou, která nahrazuje vlasec u rybářského prutu.

Kartony mají na sobě zdánlivě abstraktní potisk a barevně jsou odlišené archy podle projektů. Nintendo si dalo záležet, aby bylo obtížné se splést, a přímo upozorňuje na jediný podobný díl, který má ale úplně jiný potisk. Všechny dílky jsou také precizně nařezané, z archu se dají vytlačit jedním prstem, snadno si s tím poradí i děti. Díky perfektnímu zpracování je stavění příjemné a i složité konstrukce překvapivě dobře drží pohromadě. A i když je karton mnohem tenčí, než bych čekal u materiálu, ze kterého se tvoří hračky, je pevný a po prvních hodinách působí dostatečně odolně. Rybářský prut přežil i nějaké to přetahování a zvědavost našeho psa.

Proces skládání prutu, motorky, domku a piána je rozdělený do spousty kroků. Nintendo vytvořilo průvodce stavbou, který by ocenil každý, kdo někdy skládal nábytek. Manuály od IKEA jsou něco jako zlatý standard, alespoň ve srovnání s nábytkem německých či polských firem, ale u složitějších kusů je frustrace běžnou součástí vylepšování bytu. Labo od Nintenda je úplně jiná liga. Každý krok, každý ohyb kartonu, každá kombinace už vytvořených částí má svou detailní animaci. A nejen to – celý návod je trojrozměrný a na záludnější ohýbání je možné podívat se z libovolného úhlu.

Jediné, co se dá návodu vytknout, je fakt, že není možné ho pustit jako video. Animace běží, respektive přeskakuje na další krok, pouze když uživatel drží tlačítko na ovladači nebo na dotykovém displeji konzole Switch. No a pak ještě chybí upozornění na to, že některé kousky z kartonových dílků je nutné nehtem vytlačit, aby vznikly potřebné montážní otvory – v návodu je nejprve nákres archu s blikajícím potřebným dílem, potom už obrázek samotného dílku s dírkami. Pro děti to bylo v prvním okamžiku matoucí, ale jakmile jsme tenhle zádrhel překonali, a to poměrně organicky, stala se z děrování kartonu oblíbená práce.

Stavbu Toy-Conů si hráči nejvíce užijí v týmu. Obrovská pomoc je, když někdo posouvá obraz návodu, zatímco druhý staví. To platí pro dospělé a větší děti. S menšími svišti je ale kompletování Toy-conů hodně příjemná rodinná kratochvíle. Všechno sice trvá dvakrát déle, ale je to zábava. S mými dětmi, skoro sedmiletou dcerou a devítiletým synem, jsem se musel často smířit s rolí posunovače návodu, skládání jsem si užil hlavně u prvního projektu – rybářského prutu – pak mě k tomu děti moc nechtěly pouštět.

Po sestavení Toy-Conů kreativní část nemusí skončit; karton přímo vyzývá ke zkrášlování. Nintendo za 300 korun prodává sadu nálepek, šablon a lepících pásek, ale podle mě to není dobrá investice. Stačí jakékoliv samolepky za pár korun z papírnictví, a hlavně fixy nebo tempery. Děti se patřičně vyřádí, stejně jako při samotné hře a hádkách o to, kdo je vlastně na řadě.

Ne úplně levné, ale skvělé

Nintendo Labo je z malé části úlet, z velké perfektní spojení elektronické a fyzické zábavy. Karton je úžasný materiál a designerům v Nintendu se podařilo vymyslet skvělé věci. Trochu problematická je cena. Switch samotný se dá koupit za 7500 korun na Alze (levněji jsme ho nenašli), Labo Variety Kit přijde asi na 1700 korun a robot je ještě asi o 200 korun dražší. Při pohledu na cenu AAA titulů pro herní konzole to není tak strašné – u Laba se dají strávit desítky hodin. V porovnání s vystřihovánkami nebo jednoduchými modelářskými stavebnicemi je ale cena vyšší. S Labem je nicméně víc zábavy, a tak je téměř jisté, že dětem při nějaké příležitosti pořídím i Labo Robota.