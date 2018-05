Není důležité, kolik nemrtvých zabijete. Důležité je, abyste přežili. State of Decay 2 je pokračování hry, která populární likvidaci nemrtvých rozšířila o aspekt strategie, plánování a péče o blaho komunity. Dvojka v tom pokračuje. Zabít zombíka je snadné, a platí to i o speciálních formách nemrtvých, které jsou mnohem silnější a rychlejší. Mnohem náročnější je zajistit dostatek jídla, munice, benzínu, léků a dalších potřeb.

Právě zoufalá snaha zachránit sebe i své společníky je to, co ze State of Decay 2 dělá zajímavou a skoro návykovou hru. Chvíli ale trvá, než se kouzlo nejnovější hry vydávané Microsoftem projeví. A než k tomu dojde, spousta hráčů může State of Decay 2 znechuceně smazat. A není těžké je pochopit.

Příběh nezačíná nijak originálně. Hráči si nejprve vyberou dvojici postav, za kterou chtějí hrát. Pak se obě postavy objeví před vojenským táborem, kam utíkají před dotírajícími nemrtvými. Pak narazí na další přeživší, na zmutované zombie, a nakonec vyrazí do jedné ze tří oblastí, aby se pokusili získat prostředky na záchranu lidstva.