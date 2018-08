Roztomilá, a přitom nemilosrdně obtížná, strategická hra Bad North je výjimečná. Poté, co vyjde na herní konzole, totiž nenastoupí na Steam, největší obchod s videohrami na světě. Místo toho se stane součástí startu nového online obchodu. Na prodej her se chystá platforma Discord, populární komunikační software, který během pouhých tří let získal více než 150 milionů uživatelů.

Discord je přes velkou uživatelskou základnu v mainstreamu méně známý než například Skype nebo TeamSpeak, primárně totiž slouží ke komunikaci mezi fanoušky videoher. Rozšíření nabídky o prodej digitálních kopií her je tak logický způsob, jak získat nový zdroj příjmů.

Prodej her přes Discord firma testuje na omezeném vzorku uživatelů v Kanadě. Prvních padesát tisíc zákazníků vybral Discord náhodně mezi předplatiteli služby Nitro, která za pět dolarů měsíčně přináší několik nadstandardních funkcí a vylepšení jinak bezplatně nabízených služeb. Testovací nabídka není nijak rozsáhlá, obsahuje pět titulů Saints Row: The Third, Metro: Last Light Redux, Super Meat Boy, Hollow Knight a Starbound. To se ale má změnit. Již zmíněná hra Bad North je jen jeden z titulů, které budou na Discordu dostupné dříve, než na Steamu nebo v jiných obchodech s hrami pro PC.

Discord chce prodávat primárně nezávislé tituly a zaměřit se na budování komunity kolem nich. Má jít o odpověď na stížnosti nezávislých vývojářů, pro které je stále těžší se bez velkého marketingového rozpočtu prosadit na dominantní platformě Steam. Discord nezveřejnil, jaké podmínky nabízí vývojářům, pravděpodobně však bude chtít nižší podíl na obratu než Steam.

Discord nicméně není první alternativou ke Steamu. O pozornost hráčů se už deset let uchází projekt GOG.com, který patří polskému CD Projectu a který se také soustředí na prodej nezávislých titulů. Obchod s digitálními verzemi her pro PC spustil už před pěti lety také server Humble Bundle.